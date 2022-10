O IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística simplificou o processo seletivo para novos recenseadores, com o objetivo de aumentar o número de representantes na coleta do Censo 2022, prorrogado até dezembro. A partir de agora, aposentados e microempreendedores individuais poderão participar do trabalho. No total, 8.506 oportunidades estão sendo ofertadas no estado.

O IBGE está disponibilizando 160 vagas na área de Americana (Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa).

Os interessados devem ter no mínimo 18 anos, ensino fundamental completo, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, e levar CPF.

Em Americana, os interessados devem se dirigir ao Posto de Coleta IBGE – Av. Joaquim Bôer, 733 – Jardim Luciene – FAM – Bloco 1, até às 17h do dia 19/10.

Em Nova Odessa, as inscrições são realizadas na Rua Rio Branco, 699 – Centro (Rodoviária de Nova Odessa).

Em Santa Barbara D’Oeste, na Rua General Couto Magalhães, 215 – Conj. Hab. 31 de Março (EMEFEI Antonia Fagnoli Furlan).

Os recenseadores devem cumprir, no mínimo, 25 horas de trabalho semanais e são remunerados de acordo com sua produtividade, a quantidade de residências visitadas e pessoas recenseadas. Além disso, a taxa de remuneração varia dependendo do setor censitário, o tipo de questionário preenchido (básico ou amostra) e o registro no controle da coleta de dados. O IBGE disponibiliza um simulador para que os interessados possam estimar quanto irão receber. ( Clique aqui para visualizar a estimativa de remuneração. )

A Prefeitura de Americana tem apoiado o trabalho com a divulgação do Censo, uma vez que as equipes estão encontrando dificuldades para entrevistar a população. Os dados obtidos com a pesquisa, que é a maior do Brasil, são essenciais para que o município possa fazer o planejamento das ações de melhorias.

O IBGE e a Prefeitura reforçam a importância de os moradores receberem bem os recenseadores, e que responder ao Censo é direito e dever de todo cidadão brasileiro. De acordo com a Lei Federal 5.534/1968, está sujeito à multa aquele que se negar a responder.

O IBGE destaca que todas as informações são sigilosas e possuem apenas objetivos estatísticos. Além disso, é normal que as visitas ocorram à noite ou até nos finais de semana, pois os recenseadores buscam os melhores momentos para encontrar o morador em casa. Caso verifique uma folha de recado do Censo, o residente deve entrar em contato para agendar a visita.

Em caso de dúvida, a população pode confirmar a identidade do recenseador pelo site: respondendo.ibge.gov.br/entrevistador. Alguns pontos importantes que devem ser observados pela população são: o recenseador deve estar com uniforme (colete e boné com identificação do IBGE); crachá com nome, matrícula e QRCode e dispositivo móvel digital para coleta de dados. O entrevistador não usa prancheta; não solicita dados bancários; não pede Declaração de Imposto de Renda; não pergunta sobre votação eleitoral e também não precisa entrar na residência.

Contatos do IBGE/Censo em Americana:

(19) 98422-6978 – Posto E.E. Maria José de Mattos Gobbo

(19) 98351-8458 – Posto E.E. João XXIII

(19) 98452-0207 – Posto FAM (Faculdade de Americana)

Agência Americana – (19) 3461-8072

Av. Armando Salles de Oliveira, 1556, Jardim Ipiranga