Após votação entre especialistas e júri popular, o Prêmio iBest, maior premiação da internet no Brasil, anunciou os vencedores desta edição. Os sócios do Porta dos Fundos foram eleitos como “Creators do Ano” e também venceram na categoria “Humor”, concorrendo com creators como Felipe Neto e Kondzilla.

“Estar presente e ser vencedor da maior premiação da internet brasileira marca um momento incrível da empresa em seus 10 anos. Não teve nada a ver com a visita que o Peçanha fez ao escritório deles, claro”, comenta Ian SBF, sócio-fundador do Porta dos Fundos.

Os prêmios são conquistas importantes para o Porta dos Fundos, que completa 10 anos em 2022.

O Prêmio iBest se consolida como o maior prêmio do Brasil, seja pela abrangência de suas 87 categorias, seja pelo volume de votação popular. A seleção dos melhores do Brasil é feita com o apoio de um algoritmo do iBest que procura, quantifica e compara a relevância digital de cada iniciativa, em todas as principais redes sociais, em sites e apps, e com o apoio de uma votação prévia.

Sobre o Porta dos Fundos

O Porta dos Fundos é um hub de entretenimento multiformato e multiplataforma que celebra 10 anos em 2022.

O que nasceu como um canal de esquetes de humor no YouTube em 2012, fundado por Antonio Tabet, Fábio Porchat, Gregório Duvivier, João Vicente de Castro e Ian SBF, hoje é uma produtora consolidada que desenvolve conteúdos e formatos alinhados com os novos hábitos da audiência, e que conta com mais de 37 milhões de fãs e mais de 11 bilhões de visualizações nos seus multicanais.

A originalidade nos projetos rendeu-lhe elogios no New York Times; a nomeação de “Canal do YouTube mais influente do mundo” pela Zeft, em 2016; o Emmy Internacional de Comédia em 2019 pelo Especial de Natal, feito para a Netflix; o prêmio Caboré de Veículo de Comunicação – Produtor de Conteúdo, em 2021, além de ter sido destaque em uma pesquisa do DataFolha/2021 como “a marca de conteúdo humorístico mais lembrada do país”, em 2022.

Além do YouTube, o Porta dos Fundos produz conteúdo para marcas, séries de comédia originais, reality shows, filmes, podcasts, musicais, peças de teatro, telejornais, programas de entrevista e especiais para Netflix, Comedy Central, HBO, Paramount+, Pluto TV, Amazon Prime, TV Globo, Fox, Deezer, Amazon Music, entre outros, trabalhando com todos os tipos de formatos.

Em 2017, a Paramount adquiriu a participação majoritária no Porta dos Fundos com o objetivo de aumentar a presença internacional da marca.

Atualmente, o Porta dos Fundos trabalha com quatro frentes: a marca e toda a sua rede de distribuição e ecossistema de canais; o Porta dos Outros, unidade que tem como objetivo desenvolver e produzir conteúdos originais para marcas se relacionarem com sua audiência; o Porta Studio, braço de produção de formatos longos para TV e streaming; e o Backdoor (Polônia e México), divisão internacional que tem feito o grupo conquistar o mundo.