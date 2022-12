O modelo escolhido pelo zagueiro do Chelsea e capitão da seleção brasileira, Thiago Silva, para passar momentos especiais com a família foi a elegante Azimut 56, sucesso nacional e internacional da marca italiana Azimut Yachts, maior produtor de iates de luxo do mundo. São mais de 17 metros de comprimento, divididos em três pavimentos, confortáveis suítes, áreas de estar e jantar e outros ambientes externos e internos, projetados por renomados designers italianos. A embarcação está avaliada em quase R$ 10 milhões.

“Este é o nosso primeiro iate, um verdadeiro sonho, e, com certeza, iremos aprender muito mais sobre este universo agora. Apesar da experiência zero com navegação, conheci a marca conversando com colegas da seleção brasileira que indicaram a Azimut Yachts por ser uma marca sólida, famosa e referência mundial no mercado náutico. Além disso, traz segurança para aproveitar o lazer com minha família”, comentou o jogador durante a entrega do iate na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, em dezembro de 2019.

Conheça a Azimut 56

A Azimut 56 esbanja sofisticação e traz um design interior surpreendente, desenhado por arquitetos globalmente reconhecidos do “Azimut Yachts Style Department” na Itália. Tem como objetivo proporcionar estética, combinada com o autêntico estilo italiano, sem abrir mão do aproveitamento de espaços, para aproveitar ao máximo os momentos a bordo.

Em seu interior, a nobreza dos móveis e estofados é percebida pelo público exigente e foi desenhada exclusivamente para este iate de 56 pés, com predomínio das luzes naturais pelas grandes janelas laterais recortadas e que contornam a embarcação. As tonalidades neutras utilizadas em pisos e revestimentos nobres, junto ao projeto luminotécnico dão a sensação de conforto e amplitude ao ambiente. As linhas fluidas e cantos orgânicos são características marcantes no design de móveis e estofados também chamam a atenção gerando uma sensação de que o mobiliário está suspenso, tendência mundial da marca.

Em termos de usabilidade, no salão principal, a integração do living com a cozinha forma uma área aberta e mais ampla, conta também com uma central de comando de alta tecnologia, com auxílio navegação, monitoramento de sistemas a bordo como ar condicionado, nível dos tanques, luzes de navegação, cartas náuticas e sistemas elétricos, equipamentos de última geração. Formada por até dois bancos de pilotos ergonômicos, revestidos em couro italiano que trazem elegância também para o espaço do marinheiro.

A espaçosa praça de popa também integra essa área formando mais um ambiente que remete a uma belíssima “varanda” com vista para o mar. A plataforma de popa, submergível, é opção para banhos de sol e de mar, e para diversão entre amigos e familiares. O espelho da popa conta com espaço gourmet e, quando acionado, é aberta uma área com churrasqueira adicional e pia para que o proprietário e convidados possam aproveitar ainda mais o lazer a bordo.

Uma embarcação espaçosa e requintada, para quem prioriza um interior extraordinário. A Azimut 56 é um iate que proporciona o melhor do lazer e do conforto, para aqueles que buscam por momentos memoráveis.

Cada detalhe foi pensado minuciosamente para entregar uma releitura elegante da década de 60, como é o caso da madeira em carvalho escovado, detalhes em bronze fosco em espelhos e metais, e couro ecológico. O convés inferior segue o mesmo estilo sofisticado. A cabine máster na meia nau impressiona pelas dimensões, pelo design acolhedor, com inúmeros espaços para armazenamento e belíssimo banheiro privativo. O iate conta ainda com duas outras cabines e banheiro que acompanham a mesma excelência.

Impossível falar da Azimut 56 sem destacar seu “flybridge”, que traz características inéditas para um barco dessa categoria. Foi projetado para compor três zonas distintas: o segundo posto de comando, a área de refeições e um espaço para convivência e banhos de sol, os quais podem ser mobiliados conforme as necessidades e preferências do cliente.

O lounge de proa traz mais uma inovação da marca, um espaço que pode ser utilizado tanto para relaxar ou para aproveitar a navegação em dias ensolarados, quanto para reunir os amigos já que pode se transformar em uma grande área externa com sofá.

A Azimut 56, fabricada na unidade brasileira da marca, é equipada com 2 motores Volvo 725HP que atingem 32 nós de velocidade máxima e 26 nós em velocidade de cruzeiro.

Sobre a Azimut Yachts

Azimut Yachts é uma marca do Grupo Azimut | Benetti com matriz na Itália. Com suas coleções Atlantis, Verve, Magellano, Flybridge, S e Grande, oferece a maior variedade de iates de 40 a 120 pés e é reconhecida como o maior fabricante de iates de luxo do mundo. Está presente em mais de 70 países por meio de uma rede de 138 centros de vendas e assistência. Além disso, conta com fábrica no Brasil desde 2010, que produz embarcações entre 51 e 100 pés.