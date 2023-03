Hyundai também aposta em carros elétricos

A CAOA inicia a pré-venda de veículos elétricos da Hyundai

Em duas versões, uma híbrida e outra 100% elétrica, a CAOA apresenta o SUV compacto Premium, Hyundai Kona.

A escolha desta forma inovadora de chegar ao consumidor final demonstra que a CAOA quer caminhar lado a lado com seus Clientes em direção a um futuro promissor, onde as compras serão realizadas de forma 100% online, por meio de loja virtual da CAOA. Até o ano de 2002, um comprador visitava, em média, 8 vezes uma concessionária antes de efetuar a compra, hoje esta média é de 1,6 visita. Por isso queremos cativar o consumidor com um processo inteiramente online, desde a captação dos dados iniciais, a reserva dos veículos, o agendamento de visitas, enfim, o passo a passo até o seu veículo estar na porta da sua casa.

Pensando no Cliente, a forma como ocorrerá o atendimento, ou mesmo o agendamento de test-drive, ficará a escolha dele, podendo ser via ligação, whatsapp, e-mail ou chamada de vídeo, seja em casa ou na loja CAOA Hyundai mais próxima.

O foco da CAOA é permitir que o Cliente tenha todo o auxílio necessário, proporcionando a melhor experiência de compra possível. Outro fator importante é que durante este processo, todo o encaminhamento da venda será efetuado por meio do CEP do cliente, ou seja, assim que ele informar seus dados iniciais, todo atendimento será encabeçado pela loja mais próxima deste consumidor, sendo o fechamento da venda realizada pela própria concessionária ou, quando não houver esta possibilidade, diretamente pelo atendimento online.

A CAOA deseja que, mesmo de forma online, o serviço seja o mais humanizado e compreensivo possível. Com isso em mente, o processo, apesar de virtual, será sempre acompanhado por um atendente, sem robôs ou vozes gravadas, para que o cliente sempre tenha um atendimento personalizado e humano.

Para este momento histórico da marca, em que pretende aplicar todo o conhecimento e o DNA de vendas da marca, o CEO da CAOA, Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho anunciou a modernização de modelos produzidos na planta goiana da CAOA Montadora e a chegada de veículos inéditos ao Brasil. “Entre as novidades, estamos iniciando a comercialização do Hyundai Ioniq HEV (híbrido), até o momento oferecido apenas na CAOA Locadora e a pré-venda do moderníssimo SUV Hyundai Kona em suas versões, híbrida e 100% elétrica. Além disso, teremos o atualizadíssimo SVU Tucson e a líder de segmento, camioneta comercial Hyundai HR, agora com uma moderna tração 4×4, ambos produzidos em nossa planta de Anápolis (GO)”, conta o executivo.

Rede CAOA Hyundai

Com o know-how obtido em mais de 4 décadas de vendas de automóveis no Brasil e a absorção de novas estratégias de comercialização durante o recente período de isolamento social, a CAOA inicia uma nova era privilegiando a comercialização virtual dos modelos Hyundai no Brasil, atendendo com isso, uma demanda crescente e imperativa do mercado brasileiro.

A CAOA Hyundai seguirá contando com unidades de showroom nos principais centros do País e com uma moderna cadeia logística para realização de test-drives em domicílio – em todas as regiões do território brasileiro em que não houver showroom físico, além de promover ações inovadoras de entrega delivery.

Carlos Alberto Filho explica que a nova fase de comercialização em nada prejudicará o premiadíssimo serviço de Pós-Venda da marca. “Muito pelo contrário. Com a reestruturação, nesse primeiro momento a CAOA Hyundai contará com 33 pontos de venda e 128 oficinas de serviços atendendo aos clientes das mais diversas regiões brasileiras e preparadas não só para atender os Clientes CAOA Hyundai e Hyundai Motors do Brasil, e também muito bem-preparados para atender este novo momento de eletrificação dos modelos da marca. A CAOA sempre prezou pelos milhares de consumidores dos modelos Hyundai, assim como pela parceria que atravessa décadas e que deverá ainda trazer ótimos resultados para as duas partes”.

A pré-venda dos modelos Hyundai Kona serão iniciadas diretamente na página https://hyundai-motor.com.br/novos-lancamentos

CINCO NOVOS MODELOS EM 2023

Hyundai Kona

Kona Hybrid – Importado da Coréia do Sul e submetido a um rigoroso PDI (inspeção pré-entrega) em Anápolis (GO), o KONA Hybrid é um SUV urbano premium totalmente novo no mercado brasileiro, que junto com o IONIQ HEV aumenta a oferta e a participação da CAOA Hyundai no segmento de carros híbridos.

O Kona Hybrid tem motor 1.6 GDI em conjunto a um motor elétrico, produzindo 141 cv de potência combinada (105 cv do motor à combustão e 43,5 cv do motor elétrico) e 27 kgfm de torque combinado (15 kgfm do motor à combustão e 17,3 kgfm do motor elétrico). A caixa de transmissão é de dupla embreagem com 6 marchas.

As baterias são de ion-lítio e o consumo de combustível é de 19,6 km/l na cidade e 17,4 km/l na estrada. Esses números de consumo conferem ao Kona HEV nota “A” no Inmetro.

O design moderno e futurista do SUV urbano premium possui linhas fluídas e seu conjunto óptico dianteiro marcado por faróis e luzes de condução diurna, ambas Full LED, localizadas nos extremos da dianteira e invadindo as laterais do Kona. Ainda no para-choque dianteiro, surgem elegantes entradas triangulares separadas pela marcante grade dianteira bipartida.

Nas laterais, destaque para o desenho exclusivo das rodas de liga-leve de 16 polegadas. Já as laternas traseiras, em LED, divididas em duas peças auxiliam no preenchimento visual do veículo. Tornando o visual ainda mais esportivo e instigante, o modelo tem molduras que envolvem todo o modelo, nos para-choques dianteiro e traseiro, paralamas e seguindo também em toda área lateral.

Kona EV – O Hyundai Kona é um SUV urbano premium já vendido globalmente e o primeiro produto Hyundai com propulsão 100% elétrica no Brasil. O SUV chega equipado com motor de 136 cv de potência máxima e torque de 40,3 kgfm que, acoplado a baterias com capacidade de 39,2 kWh, garantem 252 Km de autonomia conforme Inmetro.

O Kona EV que traz visual diferenciado em relação ao modelo híbrido graças, principalmente, à não necessidade de uma grade dianteira para arrefecimento do motor, além de utilizar rodas aro 17 polegadas.

Internamente, os dois modelos oferecem uma ampla lista de equipamentos, como: ar-condicionado digital, Direção Elétrica, freio de estacionamento elétrico com AutoHold, bancos dianteiros em material premium com ajustes elétricos, aquecimento e ventilação, motor com partida por botão, painel de instrumentos e multimídia 10,25 polegadas com Android Auto / Apple CarPlay e navegador integrado, Bluetooth com comando de voz, modos de condução, head-up display/visor frontal dos instrumentos, paddle shift no volante e coluna de direção com ajustes de altura e profundidade, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, câmera traseira e carregador de celular por indução.

Já no quesito segurança, os modelos contam com airbags frontais, laterais e do tipo cortina, freios a disco traseiros, ABS, ESC, HAC, detector de ponto cego e sistema ADAS com piloto automático adaptativo, assistente de manutenção em faixa, assistente de saída de faixa e alerta de colisão frontal.

Hyundai Ioniq Hybrid

A CAOA Hyundai abre finalmente as vendas para o fastback Ioniq Hybrid, modelo que já era um sucesso de procura na CAOA Locadora. O veículo é produzido sob uma plataforma exclusiva da Hyundai para carros híbridos com 4,47 m de comprimento e 2,70 m de entre-eixos, que garante um amplo espaço para todos os passageiros, além de oferecer um porta-malas com capacidade de 443 litros.

Sob o capô, o Hyundai Ioniq Hybrid recebe um motor 1.6 litro GDi que desenvolve 105 cv de potência e 15 kgfm de torque com apoio de um motor elétrico que entrega 43,5 cv de potência e 17,3 kgfm de torque. Com a combinação de motores o Ioniq Hybrid oferece 141 cv de potência e 27 kgfm de torque. Segundo dados homologados pelo Inmetro, o CAOA Hyundai Ioniq Hybrid faz 18,9 km/l rodando na cidade e 18,8 km/l na estrada.

Entre os itens de conforto, segurança e conveniência, o Hyundai Ioniq Hybrid possui elementos como: direção elétrica, paddle shift no volante e coluna de direção com ajustes de altura e profundidade, freio de estacionamento elétrico com Autohold, bancos revestidos em couro material premium com ajustes elétricos e ajuste lombar no banco do motorista, motor com partida por botão, bluetooth com comando de voz, modos de condução, multimídia com 10.25″ com conexão Android Auto / Apple CarPlay e navegador integrado, carregador de celular por indução no console e cluster de 7″ com informações sobre o sistema híbrido.

Hyundai New Tucson

Para os amantes da família Tucson, que segue em sua terceira geração produzida no Brasil pela CAOA Montadora, o modelo New Tucson é reapresentado após um facelift que modernizou ainda mais suas linhas. O SUV Tucson já teve duas gerações anteriores (Tucson Flex e iX35) produzidas na planta de Anápolis (GO), que foram grande sucesso de vendas. Além da atualização visual externa nos faróis, lanternas, para-choques dianteiro e traseiro e rodas de 18 polegadas, o modelo recebeu um novo painel de instrumentos com multimídia de 9 polegadas e adequação aos níveis de emissões da legislação Proconve L7.

Produzido na fábrica de Anápolis desde 2010, a família Tucson se aproxima da marca de 200 mil veículos saídos da linha de produção da CAOA Montadora.

Hyundai HR 4WD

Também produzido em Anápolis (GO), chega ao mercado a camioneta Hyundai HR, agora na versão 4WD. Líder de vendas em seu segmento desde o início da produção do veículo no Brasil, o HR 4WD chega ao mercado brasileiro com a introdução de novos itens como seleção de tração 2WD / 4WD, DRL, ESC, painel de instrumentos com display de 3,5 polegadas e adequação aos níveis de emissões estabelecidos pela legislação Proconve L7.

Primeiro modelo Hyundai a ser produzido na CAOA Montadora, no ano de 2007, o HR obteve a liderança de vendas do segmento durante 15 anos consecutivos e está prestes a obter a marca de 100 mil unidades produzidas no Brasil.

Com a maior capacidade de carga da sua categoria, 1.789 kg, o Hyundai HR 4WD está equipado com motor 2.5 litros Turbo Diesel, combinado ao câmbio manual de 6 marchas e torque máximo de 26 kgfm.

O sucesso do Hyundai HR está atrelado ao fato de oferecer características exclusivas, como a permissão para trafegar em grandes centros urbanos em que o tráfego de caminhões é restringido pela legislação. O HR 4WD dispensa a necessidade do motorista ter habilitação especifica para caminhões, podendo ser utilizada apenas a CNH na categoria B