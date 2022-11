Para grande parte da humanidade, um momento sem o telefone ou computador pode parecer uma eternidade. No entanto, um modelo de como seria o ser humano no ano 3000 com o uso constante das tecnologias pode servir como um incentivo para gastar menos tempo com os dispositivos.

“Recebemos pesquisas científicas e opiniões de especialistas sobre o assunto antes de trabalhar com um designer 3D, com o intuito de criar um ser humano do futuro cujo corpo mudou fisicamente devido ao uso constante de smartphones, laptops e outras tecnologias”, explica a empresa em comunicado.

Pesquisadores da Toll Free Forwarding, empresa de telecomunicações sediada nos Estados Unidos, criaram um modelo chamado Mindy. O avatar, segundo eles, fornece um vislumbre de como os humanos seriam em menos de 800 anos se continuassem dependentes da tecnologia. A projeção possui as costas curvadas, pescoço largo, mão em garra e até um segundo par de pálpebras.

Mindy foi criada como uma forma de visualizar o tanto que a tecnologia afeta os corpos humanos. Anos olhando de forma excessiva para smartphones e telas de computador resultarão em uma postura curvada. Enquanto isso, de acordo com o modelo, as mãos serão moldadas em forma de garra.