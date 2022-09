Já está na hora de garantir a viagem de Natal e de Réveillon. Destaque no Brasil por seus parques aquáticos abastecidos com água quente, Olímpia (SP) também tornou-se tradicional para as festas de fim de ano. Afinal, a época é de comemoração em família, exatamente o perfil do turismo da cidade. No Hot Beach Parque & Resorts, complexo formado por um parque aquático, quatro resorts e a Vila Guarani, que é o espaço de lazer, entretenimento e gastronomia para os finais das tardes e as noites, a organização das duas festas já está a todo vapor.

A partir de 01 de dezembro a Vila Guarani, que é aberta ao público em geral, estará decorada com temas natalinos. Toda a estrutura de diversão, assim como os pontos de gastronomia e o brinquedão Viiiixi, estarão especialmente tematizados a ideia é que, ao chegar, crianças e adultos se sintam numa vila natalina. Por isso, durante dezembro, a Vila Guarani será nomeada Vila de Natal. Nos dias 3, 10 e 17 de dezembro receberá pocket show temático de Natal. E nos dias 22 e 23, intervenções com personagens natalinos tanto na Vila Natal quanto nos quatro resorts do grupo Hot Beach que estarão lindamente decorados.

Como nos anos anteriores, no dia 24 terá o aguardado momento em que Papai Noel, com ajuda de duendes, distribui presentes às crianças. Quem está hospedado nos resorts tem a opção de deixar o presente de seu filho na recepção para que o bom velhinho faça a entrega, preservando, assim, a fábula tão linda e misteriosa para os pequenos. Na noite do dia 24, após a ceia de Natal nos resorts, haverá espetáculo natalino na Vila de Natal.

No dia 25, domingo, Papai Noel cai na brincadeira com a criançada no parque aquático Hot Beach. A Piscina Kids será o ponto de ativação da programação especial natalina. No dia 26, para fechar a festa de Natal, haverá música ao vivo no palco da praia do parque aquático durante a tarde e no palco da Vila de Natal à noite.

Réveillon

No dia 29 de dezembro começa a programação de Réveillon. O tema da festa deste ano será “Ilha Perdida”, que através da decoração remeterá a muita fantasia e aventura, mar, navio, praia, tesouro e alegria. Além de shows todas as noites, que já fazem parte da programação da Via Guarani, no dia 29 haverá o espetáculo próprio do Hot Beach Parque & Resorts “Brasil – Folclore de todos os cantos”.

No dia 30, além do show da programação, apresentação do espetáculo próprio “Cordel Encantado”. No dia 31 dezembro, após a ceia de Réveillon nos resorts, a festa da virada com o tema “Ilha Perdida” será no parque aquático Hot Beach Olímpia. Contará com intervenções a cargo de artistas circenses e da equipe de recreação. É uma festa em ambiente fechado com toda segurança e conforto para a diversão em família.

A programação da festa de Réveillon começa com apresentação de banda das 21h às 23h45 regada à espumante Chandon para o brinde. Em seguida, inicia a contagem regressiva para o Ano Novo e o espetáculo de fogos de artifícios. Como nos anos anteriores, será um show pirotécnico que utiliza somente fogos silenciosos, em respeito à lei municipal de Olímpia. A festa prossegue com baile e termina com DJ.

Pacotes para 4 resorts

Os pacotes de Natal e Réveillon, para um período mínimo de três diárias, já estão à venda no site do Hot Beach. As ceias serão tematizadas e as festividade da virada do ano está inclusas assim como ingresso para o parque aquático Hot Beach Olímpia. É escolher o resort e começar a organizar a viagem. São quatro opções. Uma delas é o Hot Beach Resort. Com 484 apartamentos, é o primeiro “pé na areia” de Olímpia. Fica ao lado do parque aquático Hot Beach. Caminhando, em dois minutos o hóspede já está na praia do parque aquático.

Outra opção é o Hot Beach Suites, também ao lado do parque aquático. Com 442 apartamentos, é um resort para família ampliada. Tem cozinha americana e varanda gourmet e apartamentos com um e dois dormitórios, com condições para acomodar até sete pessoas. O hóspede também tem acesso ao parque aquático Hot Beach em dois minutos.

Já o Celebration Resort Olímpia, com 264 apartamentos, fica mais próximo do Thermas dos Laranjais. Quem se hospeda neste resort, que é completo em lazer para a família, também tem ingresso para o parque aquático Hot Beach. Outra opção, para quem quer mais privacidade, é o Thermas Park Resort & Spa, um resort-boutique de apenas 48 apartamentos e muito verde. Da mesma forma, os hóspedes têm ingresso para o parque aquático Hot Beach.

Serviço

Reserva de hospedagem e ingressos para o Hot Beach Parque & Resorts no site hotbeach.com.br

Sobre o Grupo Ferrasa

O Hot Beach Parque & Resorts pertence ao Grupo Ferrasa, da sociedade Ferrato e Sant’Anna, fundada em 1981. O Grupo Ferrasa atua nas áreas de construção civil, hotelaria, empreendimentos imobiliários e vacation ownership e tem a hospitalidade em seu DNA.