Avança a construção do "Meu Pet" | Hospital Vet de Santa Bárbara

Avança a construção do Meu PET | Hospital Veterinário em Santa Bárbara d’Oeste. As paredes começaram a ser erguidas para a mais nova estrutura da Saúde Pública barbarense, que oferecerá serviços gratuitos para cães e gatos, como consultas clínicas, cirurgias, exames de ultrassom, raio-x e endoscopia, laboratório de análises clínicas, setor de urgência e emergência, além dos serviços de vacinação, castração e adoção responsável.

A unidade Hospital Veterinário terá 480 m² de área construída, com salas cirúrgicas, de medicação, internação e equipamentos para ofertar atendimento regionalizado aos animais domésticos.

O Meu PET | Hospital Veterinário é construído na Avenida Prefeito Isaías Hermínio Romano, 501, no Jardim Souza Queiroz, com investimento de R$ 6 milhões entre obra e equipamentos.

Prefeitura no fim do recape da av São Paulo

Últimos arremates são realizados na obra das 28 moradias do “Vida Longa”

Os últimos arremates são realizados na implantação do “Vida Longa” em Santa Bárbara d’Oeste. O novo conjunto habitacional com 28 moradias é construído no bairro Cândido Bertini, entre as ruas Rússia, Polônia e Adélia Bertini, sendo destinado às pessoas com 60 anos ou mais, preferencialmente sós e com vínculos familiares fragilizados.

As moradias têm dispositivos de acessibilidade e conceito arquitetônico que proporciona a facilidade de locomoção do seu morador. As 28 unidades contam com cozinha, sala de estar e dormitório conjugados, banheiro e área de serviço.

Itens de segurança e acessibilidade também constam no projeto, como barras de apoio, pias e louças sanitárias em altura adequada, portas e corredores mais largos, interruptores em quantidade e altura ideais, alarmes de emergência sonoros e luminosos, piso antiderrapante, entre outros. Recursos de acessibilidade também serão instalados nas áreas comuns para facilitar a locomoção e dar segurança e conforto ao idoso.

Entre as áreas comuns estão salão com refeitório e espaço para assistir televisão, espaço externo com churrasqueira e forno à lenha, aparelhos para atividade física, bancos de jardim, horta elevada e paisagismo.

Programa de Recuperação de Vias: limpeza e fresagem são realizadas em trecho da Avenida São Paulo

Avança o Programa de Recuperação de Vias em Santa Bárbara d’Oeste. Nesta terça-feira (10) a Prefeitura executou os serviços de limpeza e fresagem para posterior recapeamento de trecho da Avenida São Paulo, entre os cruzamento com a Rua do Algodão e Avenida da Indústria.

A Prefeitura já realizou o recapeamento em vias como avenidas Juscelino Kubitschek de Oliveira e Dirceu Dias Carneiro, no Distrito Industrial 2, ruas do Açúcar, do Brilhante, Fluorita, do Vidro, do Papel, da Agricultura, da Siderita e do Couro, nas regiões do São Fernando e Pérola, Avenida Santa Bárbara, ruas Analândia, Caconde e Corumbataí, no São Joaquim, Avenida Amadeu Tortelli, no Conjunto dos Trabalhadores, e cruzamento das ruas Dom João VI, Barão de Mauá e Avenida da Saudade, no Siqueira Campos, Rua Nicolau Furlan e Rua Dr. Felício Fernandes Nogueira, no Residencial Furlan, Rua Itaúna, no Icaraí, na Rua Urandi, no Planalto do Sol 2, Rua Bueno Brandão, no Jardim Mariana, e Rua João Araújo, no Orquídeas.

A ação integra um amplo pacote de investimentos, com mais de R$ 30 milhões em recursos próprios e convênio com o Governo do Estado.

Obras avançam no CIEP “Dom Eduardo”

As melhorias avançam no CIEP “Dom Eduardo Koaik”, no Planalto do Sol. Nesta semana os serviços seguem com as adequações que possibilitam dois novos banheiros e uma sala de coordenação pedagógica. O projeto contempla seis novas salas de aula, uma biblioteca e uma sala de oficinas. O objetivo da obra é qualificar e ampliar o atendimento dos alunos.

Nos últimos meses, banheiros e salas de aula ganharam pisos novos. As melhorias seguem em diversas escolas, conforme cronograma. A Rede Municipal de Ensino atende mais de 16 mil alunos, da creche ao EJA (Educação de Jovens e Adultos).

