A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste ampliará em 25% o repasse de valores à Santa Casa de Santa Bárbara d’Oeste. O Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo, aprovado pela Câmara Municipal na terça-feira (25), prevê o investimento de até R$ 50 milhões por ano no Hospital Santa Bárbara.

O valor refere-se a recursos próprios da Prefeitura e também do SUS (Sistema Único de Saúde) – ou seja, o retorno do imposto que o cidadão paga.

“Temos ampliado o valor investido no Hospital que é de todos nós ano após ano. A Santa Casa é hoje responsável por uma série de atendimentos do cidadão barbarense. São cirurgias, internações, exames e procedimentos que impactam diretamente na vida de cada um. No ano passado, por exemplo, dobramos os leitos de UTI disponíveis para o atendimento da nossa população, e isso teve um impacto importante na saúde pública da nossa cidade”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Maior investimento da história na Saúde Pública barbarense

A Prefeitura realizou em 2021 o maior aporte de recursos da história da saúde pública barbarense, ultrapassando os R$ 200 milhões. Seja no atendimento hospitalar, de urgência e emergência, nas especialidades ou na UBS mais próxima de sua casa, a rede de saúde se aperfeiçoa e se consolida como uma das mais robustas da nossa região.

Ampliando ainda mais o atendimento ao cidadão, estão em andamento as obras do Novo Complexo Regional de Saúde do Jardim Europa, Novo Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola, Novo CAPS Infantil, no São Francisco 2, Novo Centro de Referência da Saúde da Mulher, no Centro da cidade e Nova Cidade Saúde, às margens da Avenida Santa Bárbara.

“Sabemos que precisamos melhorar sempre! As obras e ações de Saúde são contínuas, sempre com o objetivo de oferecer o melhor para a nossa gente”, completou o prefeito.