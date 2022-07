O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi recebeu um lote de mil fraldas adultas, infantis e geriátricas, doadas pelo Incab (Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano), com sede em Americana. A doação foi intermediada pelo vereador Marcos Caetano e os produtos serão utilizados em pacientes internados nas diversas alas e também na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A doação faz parte do projeto “Amor de Fraldas”, cujos produtos são confeccionados por famílias carentes, orientadas e acompanhadas por voluntários e coordenadores do Instituto. O Incab recebe os insumos de entidades parceiras e fabrica as fraldas em sua própria sede, com a colaboração de moradores que têm algum familiar fazendo uso do produto.

“Há muitas famílias carentes que necessitam de fraldas para algum ente que esteja acamado, por exemplo. Nesse caso, o projeto visa fornecer a matéria-prima e ensinar o cidadão a produzir a fralda que ele teria que comprar. Portanto, além do benefício econômico, também há o incentivo social e de cidadania”, disse o vereador Marcos Caetano, ao explicar como funciona o projeto. “Nós recebemos com muita alegria a doação dessas fraldas, e certamente elas terão muita utilidade na assistência aos pacientes que delas necessitam aqui no Hospital”, afirmou a diretora do HM, Lilian Franco de Godoi dos Santos.

O Incab é uma Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos. Fundado em 2014, o Instituto tinha como proposta inicial a proteção e defesa da cultura. Depois de haver implantado alguns projetos culturais, a entidade passou a atuar também com a inclusão social. Recentemente o Instituto foi reconhecido como de utilidade pública, tendo o apoio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Embora a entidade já atuasse nos últimos anos com diversas ações de interesse cultural, social e de cidadania, ela foi estabelecida oficialmente no município em inauguração no dia 7 de julho, momento em que foi anunciada a doação das fraldas ao Hospital Municipal. Na ocasião, estiveram presentes o vice-prefeito Odir Demarchi, o presidente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana) Fábio Beretta Rossi, a diretora do HM, Lilian Franco de Godoi dos Santos, o vereador Marcos Caetano e o presidente do Instituto, Pietro Jr Claudenir Ferreira.

Segundo Pietro, atualmente, oitenta por cento dos atendimentos do Instituto são realizados em Americana, com os projetos “Amor de Fraldas”, “Maná do Bem” e “Salão para Todos”. “Hoje a manutenção do Instituto se dá através do projeto União Solidária, que é um projeto onde o Banco Sicredi acaba disponibilizando cupons solidários para que a gente consiga captar recursos para manter essa máquina funcionando” explicou. O instituto também atende famílias de outros municípios, como Santa Bárbara d’Oeste, Limeira, Sumaré, Araras e Nova Odessa.

Para quem deseja obter os produtos ou fazer doação, a sede da entidade está localizada à Rua Alfredo Spínola de Melo, nº 360, no bairro Parque Gramado e o telefone é 0800 226 1000.