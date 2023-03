Hospital Municipal conta com novo serviço de hemodiálise

O Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” (HM) de Americana iniciou, nesta segunda-feira (20), o novo serviço de hemodiálise por meio de uma nova empresa contratada para a atividade.

O trabalho foi assumido pela Clínica Lund de Nefrologia LTDA, em parceria com a OS Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, contratada pela Prefeitura de Americana para fazer a gestão compartilhada do HM, da UPA São José e também da Unacon (Centro de Oncologia de Americana). A mudança foi feita após a antiga empresa não manifestar interesse em continuar as atividades.

A nova contratada realizou diversas adequações no local, como: nova identificação visual do setor, disposição de novas cadeiras e máquinas de hemodiálise, além de um novo circuito de tratamento de água (osmose). Com isso, o setor de hemodiálise passa a contar com um espaço mais humanizado e acolhedor para o tratamento aos pacientes.

Durante o processo de transição, nenhum dos cerca de 70 pacientes precisou ser transferido para outro município e não houve qualquer desassistência no tratamento.

“O serviço de hemodiálise prestado no nosso hospital é muito importante e em nenhum momento deixou de ser oferecido. Agora, os pacientes terão um ambiente ainda melhor para fazer o tratamento”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“Os pacientes da hemodiálise podem ficar tranquilos em relação ao serviço, pois ele continuará sendo oferecido no Hospital Municipal, agora com outra empresa. Acompanhamos atentamente o processo de transição, para garantir um serviço de qualidade a todos”, comentou o secretário de Saúde Danilo Carvalho Oliveira.

