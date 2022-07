No Dia do Agricultor, celebrado nesta quinta-feira (28), o Município de Santa Bárbara d’Oeste certificou a Horta Maná Orgânicos pelas boas práticas adotadas para a produção de alimentos. A certificação municipal é complementar ao certificado de Transição Agroecológica, de autoria do Governo do Estado de São Paulo, por meio da CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral), entregue em março deste ano.

Localizada no Jardim dos Cedros, a Horta Maná Orgânicos é o primeiro estabelecimento do segmento no Município a contar com tal certificação, aderindo voluntariamente ao protocolo de transição ecológica, comprometendo-se a cumprir ações e metas que asseguram as diretivas técnicas de boas práticas agroambientais.

O Certificado de Transição Agroecológica garante que as ações executadas na horta respeitam o Meio Ambiente, sem utilização de nenhum fertilizante e/ou defensivo químico.

“A Secretaria de Meio Ambiente conta com a Divisão de Agricultura e presta todo o apoio necessário aos produtores da nossa cidade. Atendendo diretrizes do prefeito Rafael Piovezan, nossa pasta tem realizado uma série de ações que impactam positivamente na qualidade de vida das pessoas”, comentou o secretário de Meio Ambiente, Cléber Canteiro.