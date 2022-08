ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Não tenha medo de mostrar seus verdadeiros sentimentos por alguém que faz você perder a cabeça. Afinal conhece essa pessoa muito bem e já estava com planos de formar outro…

Dinheiro & Trabalho: Atualmente terá em seu poder uma enorme capacidade de sair de momentos de grande pressão no trabalho. Dessa forma, você será capaz de enfrentar certos desafios que tentarão dificultar… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Agora terá a possibilidade de ser muito feliz ao lado de alguém que lhe dirá que gosta muito de você. É possível que seja difícil que se vejam com muita frequência. Mas se ambos fizerem…

Dinheiro & Trabalho: Você tem o tipo de trabalho destinado a lhe trazer grande sucesso a longo prazo. Assim, tornar-se alguém disposto a tudo não será tão difícil. Afinal, tem a vontade e o desejo de alcançar tudo o… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Nos assuntos do coração, você poderá traçar o rumo certo para obter o amor de alguém. Assim, aos poucos, a relação que têm no momento irá melhorar com o passo dos dias. Desse…

Dinheiro & Trabalho: Finalmente vai se sentir muito melhor no nível profissional, pois vai trabalhar com pessoas positivas. Imagine o que pode alcançar com a ajuda de alguém motivado e que ama o que faz… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Às vezes, no campo sentimental, o mundo dos sonhos se torna realidade graças à boa conexão entre duas pessoas. E é isso que pode estar acontecendo com você neste momento e que…

Dinheiro & Trabalho: A princípio haverá algumas mudanças no trabalho, embora possam passar um pouco despercebidas porque serão sutis. Contudo, vão ser constantes e o levarão a um período novo, feliz e próspero… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Atualmente é importante que estabeleça limites entre o que seria amizade e amor. Então, concentre-se no que realmente tem pela frente e comece do zero. Afinal, as pessoas mudam…

Dinheiro & Trabalho: Neste momento tudo está indo bem no trabalho e não precisa fazer nenhum esforça extra. Assim, pode-se dizer que um futuro brilhante e deslumbrante espera por você. Agora está em uma… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: À sua frente poderá surgir alguém que o fará sentir um pequeno universo de grandes sensações. Assim, essa pessoa pode acabar sendo a que fará uma diferença significativa em seu…

Dinheiro & Trabalho: Agora tudo relacionado ao trabalho e à profissão será mais fácil para você. Então não precisará fazer nenhum esforço especial porque as circunstâncias o levarão a demonstrar todo o potencial… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Se você está sozinho, surgirá alguém que o fará sentir novamente um frio na barriga. Talvez esteja ligado à sua vida profissional. Agora você pode se preparar porque vai se tornar o centro…

Dinheiro & Trabalho: Nestes dias, seu poder de concentração estará no máximo e você poderá fazer um trabalho preciso e de qualidade. De maneira idêntica, sua mente estará clara conseguindo encontrar uma… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você está passando por uma excelente fase na área sentimental, vai descobrir que pode fazer tudo o que se propõe. Assim, se está muito apaixonado por alguém basta ter a confiança necessária…

Dinheiro & Trabalho: Deve estar preparado para dias muito intensos a nível profissional. Existe a possibilidade de que em breve seja o escolhido para ocupar um cargo que deseja muito. Porém, terá mais responsabilidades… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: A princípio, no que se refere ao amor, terá uns dias muito interessantes pela frente. Talvez receba uma declaração surpresa de alguém do seu círculo de conhecidos com quem você…

Dinheiro & Trabalho: Algumas coisas começarão a ficar excelentes no trabalho, haverá novos projetos e oportunidades que o deixarão animado. Contudo, o que você tem em suas mãos agora não é menos importante… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: No nível sentimental, é possível que essa relação que começou como uma amizade sincera, esteja se transformando. Assim, começará a perceber que não conseguem ficar um dia sem…

Dinheiro & Trabalho: A energia da Lua o encherá de brio e você se sentirá mais seguro de si mesmo. Desse modo, conseguirá tomar muitas decisões da melhor maneira. A sua criatividade estará alta e será capaz de… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Agora você está em um bom momento a nível sentimental. Poderá conhecer alguém com quem encontrará compreensão, ternura e paixão e que entrará em sua vida sutilmente. Aproveite.

Dinheiro & Trabalho: Nesta semana vai entrar em um ciclo de grande criatividade e, se souber aproveitá-la, poderá obter muitos benefícios no trabalho. Portanto, esteja muito atento para detectar as oportunidades que… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Para melhorar a relação que tem com alguém especial e poder dar um passo à frente, deve parar de pressionar. Apenas deixe-se guiar pela intuição que lhe mostrará o caminho certo…

Dinheiro & Trabalho: Nestes dias, você será envolto por uma energia extremamente positiva no trabalho. Além disso, a sua boa tendência para produzir lhe dará um grande impulso para alcançar o que se proponha… Continue lendo o signo Peixes