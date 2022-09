Horóscopo de sexta-feira 23 de setembro de 2022

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Agora é o momento de ir em direção de seu objetivo sentimental com força. Ainda mais que você gosta realmente dessa pessoa especial e não tem nenhuma dúvida quanto a isso. E para…

Dinheiro & Trabalho: A princípio um novo período em matéria de trabalho vai começar. Ele permitirá que você conceba novas e mais poderosas formas de desenvolver suas tarefas. Isso será muito positivo porque obterá…

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Nestes dias, seu carisma natural estará nas nuvens e sabendo usá-lo poderá seduzir quem quiser. Assim, sua maneira de ser se destacará e apaixonará os outros. Contudo, deve aproveitar…

Dinheiro & Trabalho: Desde já poderá implementar mudanças em seu trabalho para se sentir muito mais seguro, confortável e protegido em seu ambiente. Até conseguirá desenvolver uma energia muito positiva com seus…

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: A partir de hoje, dias muito interessantes estão chegando no plano do amor. Desse modo, sem querer você vai perceber que existe um admirador secreto ao seu redor. Vai ver que…

Dinheiro & Trabalho: As estrelas lhe fornecerão qualidades muito úteis a nível de trabalho. Como as de desenvolver boas comunicações no seu ambiente e conseguir novos contatos profissionais. Assim, você poderá…

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Pode ser que com essa pessoa você esteja projetando um futuro com um belo relacionamento. Nesse ínterim, deve trabalhar bem seus passos para não se jogar com tudo e assustá-la…

Dinheiro & Trabalho: Agora estará envolvido mais emocionalmente com seus assuntos de trabalho. Isso permitirá que você dê um toque muito especial a tudo que estiver desenvolvendo. Até a conexão com…

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Neste momento, sua maneira de ser alegre e espontânea garantirá que com a pessoa que gosta passem momentos memoráveis. Dessa forma, terá início algo além da amizade. Acima…

Dinheiro & Trabalho: À primeira vista, você vai se sentir com uma grande quantidade de energia e vitalidade para realizar suas atividades. Assim, poderá lançar novas ideias por mais malucas que pareçam e gerar…

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Antes de mais nada, está no momento perfeito para o amor. Pode ser que esteja disposto a falar tudo o que sente a alguém especial. Ainda mais que percebeu uns sinais de interesse…

Dinheiro & Trabalho: Atualmente você poderá desenvolver intuições e emoções muito boas em relação ao seu trabalho e seus deveres. Assim obterá um resultado muito eficaz e eficiente ao fazer o que precisa concluir…

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Se o último relacionamento não deu certo porque essa pessoa não era merecedora do seu amor, prepare-se. Finalmente entrará em sua vida alguém que poderá ser o parceiro ideal para…

Dinheiro & Trabalho: Neste momento você será alguém de excelência no trabalho se usar todas suas qualidades. Afinal suas habilidades são muito fortes, especialmente quando se concentra e dá o melhor de…

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Às vezes, nos assuntos do coração, você peca por afobado. Assim, quando deseja dizer a alguém o amor que sente, não consegue encontrar a maneira certa. Isso é por ser muito direto ou…

Dinheiro & Trabalho: Através de ações bem conduzidas você pode fazer melhorias muito boas em seus projetos profissionais. Dessa forma, sendo disciplinado e mantendo o foco nas tarefas conseguirá o sucesso que procura…

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Desde que dê tempo ao tempo, conseguirá prestar atenção especial ao que o futuro lhe reserva no campo sentimental. Assim, estará mais seguro de que encontrará o momento exato para…

Dinheiro & Trabalho: Você poderá exercer grandes possibilidades de desenvolvimento interno para aproveitá-lo no seu trabalho. Desse modo, vai conseguir gerar oportunidades muito boas de sucesso nesta área. Por…

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Constantemente anda pensando em um certo momento da sua vida. Aquele em que teve a possibilidade de se comprometer com alguém que o amava. Têm várias coisas em comum…

Dinheiro & Trabalho: Desde que queira melhorar no trabalho, pode usar todas suas habilidades para desenvolver todo tipo de tarefa. Assim, embora algumas pareçam complicadas ou difíceis, você…

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Atualmente seu amor por alguém está muito forte e seus sentimentais estão prontos para vir à tona. Portanto não desista de tentar conquistar essa pessoa que poderia lhe fazer muito…

Dinheiro & Trabalho: Antes de tudo, é necessário que desenvolva novas formas de fazer seu trabalho para poder progredir. Embora isso possa implicar destruir velhas ideias ou padrões de comportamento que não o…

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Se você quer conquistar alguém que não sai dos seus pensamentos, deve ser sincero desde o início. Assim, comece a procurar uma nova maneira de expressar seu amor por essa pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Às vezes é importante encher de emoção todas as atividades que tiver que fazer durante o seu dia de trabalho. Como resultado, poderá melhorar a maneira como faz seus deveres e, assim, desfrutar e…