Horóscopo de sexta-feira 30 de setembro de 2022

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: A posição das estrelas será responsável por colocar uma dose de aventura e emoção em sua vida. A sintonia que terá com alguém pode ser impressionante, você perceberá que está no…

Dinheiro & Trabalho: A prosperidade virá quando você menos esperar. Nesta nova fase, não ter tantos problemas financeiros lhe dará alguma certa liberdade, mas nem por isso vá além do que esses novos recursos permitem…Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: A deusa Vênus domina seu céu e, graças à influência dela, você se dará muito bem nos assuntos de namoro e romances. A emoção prevalecerá ao longo dessa jornada. Para quem está…

Dinheiro & Trabalho: Não se deixe levar pelas contas deste momento, logo terá realmente melhores resultados dos que tem atualmente em mãos. Você tem muitas coisas boas pela frente, conquista de novas fontes e…Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Uma jornada para você que combina fatores que podem causar um pouco de inquietação. Você se sentirá movido por ações que não poderá explicar, mas se você seguir seus…

Dinheiro & Trabalho: Novos caminhos financeiros são abertos, portanto, se você está fazendo algo que parece nunca dar certo, ou a compensação financeira que está recebendo não o satisfaz, neste período algumas coisas…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Quando as coisas parecem complicadas entre você e alguma chance de namorar, a solução sempre surge. A partir de agora, situações que facilitam esse aspecto se abrem, trazendo…

Dinheiro & Trabalho: Dinheiro e prosperidade nem sempre aparece de maneira fácil ou tranquila, os contratempos fazem parte também do processo. No seu caso agora, mantenha uma atitude positiva e você verá…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Possivelmente alguém queira despertar sua atenção de várias maneiras, e isso pode deixá-lo um pouco desconfiado sobre se é isso mesmo que você está achando, e ao mesmo tempo…

Dinheiro & Trabalho: É tempo de começar e visualizar uma outra realidade nos assuntos do dinheiro, já que um período bom e inesperado para esta época está se aproximando. Tente dar prioridade a assuntos que exijam…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Diante de uma situação nova que vai experimentar por esses dias, coloque mais paixão da sua parte para melhorar a comunicação com essa pessoa. Seja mais criativo nos momentos em…

Dinheiro & Trabalho: Tudo acontece por um motivo, e neste caso, com a entrada de um recurso inesperado, a sorte será a causadora dessa boa notícia. Valorize o que pode fazer com ele, como pode crescer em suas mãos, e…Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você vai ficar bastante agitado quando, em um ambiente que não é de diversão, estiver na frente de alguém que vai gostar assim que reparar nele. As batidas do seu coração estarão coordenadas…

Dinheiro & Trabalho: Em uma gaveta, bolso ou carteira você poderá encontrar algum dinheiro que não sabia que estava lá. Pode parecer uma quantia insignificante, mas terá um valor maior do que imagina. Esse golpe de sorte…Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: O momento para você é de deixar o destino definir seu próprio ritmo nos assuntos do amor, daquele que é para ficar, para valer e não apenas uma aventura a mais em sua vida. Em breve…

Dinheiro & Trabalho: Você poderá contar com uma condição financeira especial, que o colocará em posição de enfrentar com determinação as situações que aparecem, bem antes que elas por algum motivo comecem…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Se você está solteiro, projete-se para o futuro e pare de lembrar com saudades, ou talvez lembranças das boas sensações que provocou, alguém do seu passado. Em breve você vai…

Dinheiro & Trabalho: Não desanime, é uma jornada astral em seu signo com a qual é bem provável crescer mais nas finanças. Você vai conseguir resolver e adquirir coisas importantes, estando a cada dia mais e mais…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Receberá um tipo de convite para ir a um evento que não é do tipo que costuma frequentar, mas que deveria de aceitar, porque é lá que algumas coisas novas começarão a tomar…

Dinheiro & Trabalho: Você iniciará uma jornada para solucionar seus problemas financeiros. Embora venha a ter total condições, o desafio será que o esforço não diminua, ou que seja desviado para outras atividades com…Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você se sentirá atraído por alguém que é de fora, e isso pode inicialmente preocupá-lo, mas não se complique à toa, deixe as coisas tomarem o caminho que devem seguir. Apenas se preocupe…

Dinheiro & Trabalho: No campo financeiro, o surgimento de novos recursos tornam possível melhorar sua condição de vida atual. O momento é de muita percepção do que pretende fazer, para que consiga lidar da melhor… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Se está com algumas dúvidas ou receios, saiba que seu relacionamento passa para uma nova fase em que continuará sem grandes problemas. Se você é dos nativos deste signo que procura…

Dinheiro & Trabalho: Se está um pouco difícil no momento com o dinheiro, tenha um pouco mais de calma que essa fase já vai passar. Você tem algumas excelentes novidades relacionadas aos seus recursos financeiros…Continue lendo o signo Peixes