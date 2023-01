Horóscopo de quinta-feira 19 de janeiro de 2023

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Por mais que fique com o entusiasmos nas alturas, não desperdice seu tempo e emoções com uma pessoa apática que não lhe dará o que gostaria. Você precisa de alguém diferente…

Dinheiro & Trabalho: A energia dos Sol vem para melhorar o clima de suas finanças, aproveitando a oportunidade de voltar atrás em seus projetos ou até mudar radicalmente de direção para obter o que mais deseja. O…Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Não espere que a pessoa que pertence ao seu passado amoroso reapareça em sua vida. É verdade que todos nós merecemos uma segunda chance, mas neste caso, há algo melhor por acontecer…

Dinheiro & Trabalho: A harmonia se estabelece em suas finanças, você se verá sonhando alto, com compras, ajudas ou outras coisas que não são comuns em um orçamento razoável. Faça um balanço, pegue a calculadora e estabeleça…Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho Horóscopo

Amor: Não se deixe impressionar com as aparências e, em uma situação duvidosa sobre uma pessoa, seja guiado por suas intuições e palpites. Se você não está tendo um relacionamento agora…

Dinheiro & Trabalho: À medida que o novo ano avança, você fica surpreso com os fatos que acontecem em sua vida financeira. Jornada em que recebe o que estava esperando, pois se encontra no meio de um processo de…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você vai conhecer uma bela pessoa por esses dias, mas precisará se manter firme nos propósitos. Não perca a esperança, mesmo se lhe disserem não, porque isso não implica uma recusa…

Dinheiro & Trabalho: Aparece com força a satisfação em finanças. Você, quando quer, atrai o dinheiro sem esforços. A paciência permitirá que atinja os objetivos que deseja, apesar de sua ansiedade o empurrar a querer fazer…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Não caia no desânimo sem antes de ouvir seu coração. Você terá a intuição e a força do seu sexto sentido para descobrir sinais mais claros de uma pessoa que se aproximará de você como…

Dinheiro & Trabalho: A previsão fala em tirar proveito de novos recursos de áreas até então desconhecidas para você. Aprender novas habilidades o ajudará a atrair fortuna. Analise bem seu estilo com o dinheiros, confie mais…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro Horóscopo

Amor: Há muitas coisas por acontecer nesta jornada, por isso, não se preocupe porque a vida não vai deixar você sem o gostoso gosto do namoro. A felicidade está próxima, estará ao seu redor…

Dinheiro & Trabalho: Você terá sorte nos negócios, por isso é importante não desistir e continuar a agir. Ao tomar uma decisão, é melhor ouvir sua intuição, porque com ela agindo, conseguirá facilmente resolver questões…Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Uma energia que agita as coisas de romance envolve você e, se está solteiro e há muito tempo esperando um momento de se ligar com alguém especial, esse momento já está chegando…

Dinheiro & Trabalho: Uma jornada muito produtiva, principalmente nesta segunda quinzena. É importante que se envolva mais com uma ideia que pode virar um bom negócio para você. Isso não pode passar…Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro Horóscopo

Amor: Para quem está comprometido, o ciclo astral no seu signo promete momentos muito bons, e para quem está com algum obstáculo no relacionamento, ele perde força, facilitando até…

Dinheiro & Trabalho: Uma realidade nova nas finanças permitirá que parte de seus problemas sejam resolvidos. Para continuar nesse ciclo de prosperidade, você deve agir com disciplina e focado no objetivo de ter paz…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: O que alguém chama de querer namorar com você é possível que seja apenas uma emoção passageira, um desejo ou interesse sexual que não tem absolutamente nada a ver com…

Dinheiro & Trabalho: As finanças não estão tão mal assim como pensa. Você terá recursos e facilidades para o seu movimento diário, mas ainda precisará prestar atenção às despesas desnecessárias e aprender a cortá-las. Talvez…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Possivelmente vai verificar que a situação nas coisas que estão ligadas com namoro e romance está mudando. E isso porque você começará a circular por outros ambientes, nos quais…

Dinheiro & Trabalho: As perspectivas deste ciclo planetário são favoráveis. Este é o momento das surpresas para você. Abra seus olhos e ouvidos e não perca nenhuma oportunidade, pois a sorte que lida com fortuna está sorrindo…Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro Horóscopo

Amor: Se você não está comprometido, esta jornada astral traz uma boa dose de fantasia ao seu presente. Claro que você terá mais do que motivos claros para sair da rotina. No meio de jogos…

Dinheiro & Trabalho: Despesas financeiras não previstas podem surgir, mas você terá como lidar com folga com elas. No seu ambiente que se relaciona ao dinheiro, a maior parte de seus objetivos tendem a vibrar em um ritmo… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março Horóscopo

Amor: Siga suas intuições e abra sua vida a novas possibilidades, porque mudanças podem ocorrer, com você começando a viver algo diferente. Seja guiado pelo coração que não o engana…

Dinheiro & Trabalho: Certamente há uma onda de prosperidade se agitando em seu ambiente astral, que logo terá como desfrutar com mais clareza. Use-a bem e você conseguirá derrubar os obstáculos que atrapalhavam seu…Continue lendo o signo Peixes