Horóscopo de quarta-feira 14 de setembro de 2022

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você se afastará de um ambiente que não corresponde ao que merece no amor e em pouco tempo já estará desfrutando do que é verdadeiro. Expectativa de namoro, encontro com…

Dinheiro & Trabalho: Sua vida atual será dominada pelo trabalho, pelo desejo de melhorar e prosperar. E nessa vibração, que deverá manter sempre em alta, você conseguirá ir fazendo as coisas acontecer para valer com…Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Estão chegando algumas mudanças que vão descontrolar sua agenda diária. E tudo porque você ficará muito animado com quem por acaso irá conhecer, sem estar lá por esse motivo…

Dinheiro & Trabalho: Uma renda inesperada de dinheiro permitirá que você dê um outro rumo às coisas, mas use as experiências passadas para preparar um outro caminho. Será o momento de trocar ideias sobre…Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você viverá momentos como se fosse tocado pela magia das estrelas, com sucesso social e a chance de realizar seus desejos, principalmente no amor. E é que você será apresentado…

Dinheiro & Trabalho: Você deve de entrar em um ambiente astral muito bom para tomar decisões que dependem do dinheiro. O que tem adiado por algum tempo se livra da poeira e começa a ver a luz do sol novamente. Um…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Período com surpresas onde a aventura e boas sensações estarão presentes. Com certeza seu humor estará em alta porque de repente se verá numa situação difícil de explicar.

Não…

Dinheiro & Trabalho: Você se sentirá com poder de decidir ao se ver diante de uma situação nova que altera o panorama de seu dinheiro, e ao tempo em que se definem entraves de todo tipo. Considere agora maneiras de…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Quanto aos de namoro, se dica ou não, este ciclo astral está bem dinâmico, e que irá entregar vários indícios de novidades. Uma certa ansiedade e desorientação o invadirá, mas ninguém…

Dinheiro & Trabalho: É oferecida uma condição boa para eliminar quaisquer tipos de contratempos que venham querer atrapalhar seu crescimento financeiro. Alguns gastos extras junto com um bom investimento…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você deverá de receber igual ou muito mais do que espera quando pensa em ter alguém para namorar. Não está longe o dia em que você será protagonista de uma história de amor…

Dinheiro & Trabalho: Há um equilíbrio que começa a tomar conta do seu panorama financeiro. Você começa a andar por novos caminhos, que proporcionam mais liberdade e condições de fazer bom uso do seu dinheiro, e isso…Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Situações interessantes, tanto quanto empolgantes, são esperadas para esta jornada astral. Quem está solteiro passa a viver um romance, meio que com cara de passar o tempo apenas…

Dinheiro & Trabalho: Logo você começará a desfrutar da oportunidade de ir colocando suas coisas em ordem, para depois sair por aí conquistando o mundo. Algo que o livrará de preocupações, um dinheiro que…Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Não confunda um período de incertezas com algo para sempre, não entre num clima de pessimismo. Isto porque, o que espera que aconteça com namoros, romances e prazeres se aproxima…

Dinheiro & Trabalho: A estabilidade ou um pouco de sossego que você deseja alcançar, fará com que você busque novos horizontes, no que você estará totalmente certo. Há um caminho de prosperidade aguardando suas…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você deve se afastar de pessoas negativas para que as portas do amor comecem a se abrir. De criar um clima bom ao seu redor, onde sua natural alegria contagie as pessoas ao seu redor…

Dinheiro & Trabalho: No campo financeiro se aproximam momentos que trazem novas formas de você lidar com seu dinheiro. Um acontecimento extraordinário fará com que a sorte esteja ao seu lado, para facilitar ainda…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Esses dias você terá uma sorte inexplicável que poderá aproveitar ao máximo, em que viverá aventuras que nunca imaginou viver com alguém. Mas precisará se soltar mais, de expressar…

Dinheiro & Trabalho: Você terá uma intuição invejável que o fará mergulhar a fundo em diversas opções que podem gerar o dinheiro extra que precisa. A grande atividade que você espera ter com seu dinheiro, está…Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Os deuses do amor favorecem um novo relacionamento sentimental que ainda não o deixam seguro disso, mas que se revelará real em breve. Você se conduzirá por dias e noites cheios…

Dinheiro & Trabalho: Um período bastante movimentado com as coisas que mexem com suas finanças. Se você prestar mais atenção, verá que uma coisa vai levar a outra, que você não deve cortar essa energia se pretende… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Turbulência em seu mundo de romance e paixão, em que encontros e conversas ocorrem a todo instante. Alguém com quem você fará uma bela amizade será a “culpada” por trazer…

Dinheiro & Trabalho: Não deixe que a incerteza sobre como suas finanças podem mudar para algo melhor, tomem conta do seu dia a dia. Saiba que é ao se agachar que se ganha mais impulso, e é bem isso que seu dinheiro…Continue lendo o signo Peixes