ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Haverá muita inquietação em seu ambiente, você alcançará uma atmosfera que permitirá atrair coisas boas. Você vai exalar sensualidade e despertar admiração, um namoro está…

Dinheiro & Trabalho: Soluções que você não esperava agora serão apresentadas para seus problemas financeiros, que ajudarão você a recuperar a harmonia com seu dinheiro. Contudo, terá que fazer reajustes para evitar…Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Começa um tempo de relacionamentos estáveis, onde você conhecerá novas pessoas. Nas coisas de amor e romance as coisas vão começar a correr bem. Logo mais precisará ser mais…

Dinheiro & Trabalho: A sorte começa a acenar para você, que junto com bons resultados que obterá, facilitará as coisas, principalmente no campo financeiro. Momento ideal, então, para realizar seus projetos, deixar problemas…Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: No lado sentimental, algumas pessoas e situações entrarão em sua vida para lhe trazer as sensações que só o amor proporciona. Boas experiências virão para dar certo, para um novo começo…

Dinheiro & Trabalho: Um novo caminho permitirá que você recupere a confiança no seu lado financeiro, que traz soluções. A maneira como o dinheiro transita por você agora, permitirá que as coisas aconteçam como você…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você terá uma pessoa prestando muita atenção em tudo que você faça, mesmo que você não a perceba claramente, ela estará muito próxima. Talvez no amor venham algumas mudanças…

Dinheiro & Trabalho: Se você tem algumas dificuldades, nesta jornada astral conseguirá lidar bem com essa situação, terá a confiança de uma boa parte delas conseguirá dar conta. Um bom momento para lidar com…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você conhecerá em um ambiente ligado a suas atividades pessoais, alguém que mexerá bastante com suas sensações. O jeito dela, na maneira como se relaciona com você o tocarão fundo…

Dinheiro & Trabalho: Você sentirá uma grande paz de espírito porque uma questão espinhosa, que envolve dinheiro, é resolvida. Mentalmente você poderá se dedicar a um assunto que lhe traz uma chance real de se…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Um jeito melhor de se relacionar se abre diante de você, seja por um encontro que traz intensas emoções ou por algo que desperta dentro de você. Será uma jornada que define suas escolhas…

Dinheiro & Trabalho: Algumas circunstâncias incomuns aparecerão em seu caminho e você saberá como usá-las a seu favor para começar a dar conta do panorama financeiro, com mais certezas do que dúvidas sobre…Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Nos próximos dias, você experimentará uma alegria repentina sem um motivo real, mas com boas chances de dar certo. Você notará que a cada dia tudo se ajeita da melhor maneira. Você…

Dinheiro & Trabalho: As dúvidas que o assaltam há algum tempo, sobre quando e como tudo vai se resolver e parar de incomodar na área financeira, encontrarão uma solução em breve e, após essa jornada, você terá um…Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Uma chance para viver apenas uma aventura pode surgir, com ela vai se divertir muito, mas chances de virar um romance a longo prazo são remotas. Agora, se você busca uma pessoa…

Dinheiro & Trabalho: O interesse em dar um jeito em sua estabilidade financeira cresce, mas deve ser acompanhado de ações da sua parte que atraiam a prosperidade. Projete o que deseja, vá atrás disso, já que nesta…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Algo vai mudar na forma como se comportam seus relacionamentos, de uma forma mais intensa e diferente. Você terá novidades sobre uma pessoa bem interessante que virá de fora…

Dinheiro & Trabalho: Pode haver uma melhoria interessante no relacionamento que você tem com seus assuntos financeiros, no jeito como você lida com seu dinheiro. Uma chance de adquirir um bem com um valor…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Uma vibração que traz harmonia em seu signo oferece um período maravilhoso para o amor, para se aproximar e ganhar cumplicidade com alguém com quem você terá uma grande afinidade…

Dinheiro & Trabalho: Tome a iniciativa e mova-se para conseguir o que deseja, porque a força do seu regente o enche de motivação e energia, e agora você pode ter sucesso em boa parte do que precisa nas questões que…Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Alguém que aos poucos entra em seu dia a dia lhe oferecerá a dedicação e alegria de viver que você sempre quis. Claro que são boas notícias no amor. A realidade que você terá à sua…

Dinheiro & Trabalho: As preocupações com a área financeira, que de certa maneira tiram seu sono, nesta fase astral, perdem força, boa parte delas são resolvidas. Você ganha força e se prepara para uma outra etapa com… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Comece a prestar atenção às pessoas ao seu redor e seja mais receptivo. Isto porque nem tudo que à primeira vista é como você o imagina. Nessa questão, uma pessoa que inicialmente…

Dinheiro & Trabalho: Uma outra maneira de você lidar com seus recursos financeiros é mais possível do que nunca. Não importa quantos obstáculos você enxergue, o certo é que uma boa parte deles o deixarão de incomodar, porque…Continue lendo o signo Peixes