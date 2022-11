Horóscopo de terça-feira 29 de novembro de 2022

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você nunca teve esses sentimentos onde gostaria de ir a um determinado lugar? Bem, neste ciclo pode que isso aconteça com frequência. Mesmo que você não possa estar lá fisicamente…

Dinheiro & Trabalho: É uma jornada que traz boas notícias na área financeira. Você pode se sentir incomodado devido aos acontecimentos recentes, mas à medida que tudo vai ficando livre no seu horizonte, você vai se…Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Uma nova pessoa pode trazer alguma sensação de há algo por acontecer entre os dois. Você vai sentir que está recebendo sinais que confirmam isso. As coincidências serão muitas, até…

Dinheiro & Trabalho: Você vai ficar entusiasmado com as várias maneiras de melhorar sua renda e as oportunidades que surgem ou que você mesmo vai criar. Este é um bom momento para seguir em frente com seus planos…Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: É o momento perfeito para manter a mente aberta quando se trata das perspectivas de conhecer outras pessoas. Se você acha que pode estar atraindo alguém que pode ser um pouco…

Dinheiro & Trabalho: Mesmo que um movimento não seja óbvio para ninguém ao seu redor, você pode senti-lo e saber o que isso significa para o seu futuro financeiro. Concentre-se em uma coisa de cada vez e não espalhe…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Seu horóscopo indica que você pode gostar de muitas ideias sobre o que pode fazer para agitar o ambiente de namoros, exceto a opção sensata. Por alguma razão, isso pode deixá-lo…

Dinheiro & Trabalho: Seu regente está abrindo caminhos positivos em sua zona que lida com os assuntos de dinheiro. Você está pronto para ir em frente sabendo que dias bons se aproximam. Isso pode surpreender os…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você pode não estar com uma visão otimista das coisas, mas os próximos dias podem deixá-lo ansioso justamente porque verá que não é bem assim como pensa. As cartas mostram que…

Dinheiro & Trabalho: Os aspectos deste ciclo trazem um clima bastante intenso nos movimentos de seus recursos monetários. De certa maneira você não ficará satisfeito com os primeiros resultados, porque sentirá…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: O que quer que tenha ficado confuso ao seu redor, meio que parado sem você saber se era para ser ou não, agora se aproxima o momento de fazê-lo rolar novamente. Se há alguém que…

Dinheiro & Trabalho: É provável que sua carreira profissional seja a origem de algumas boas mudanças na área financeira, portanto, faça o possível para separar tudo da melhor maneira, o que está dando certo permanece, o…Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: A vida social será agitada devido a um evento de final de ano ou algo parecido com isso. Você conhecerá pessoas com quem provavelmente começará uma amizade duradoura. Embora…

Dinheiro & Trabalho: Se você sentir que nada está se movendo da maneira como gostaria com seu dinheiro, não perca a calma. Há alinhamentos poderosos trabalhando nos bastidores, o que permitirá que você mude sua…Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você pode se tornar alvo do interesse de uma pessoa por esses dias. Embora suas percepções ainda não sejam despertadas, quando você fixar os olhos nela, tenha a certeza de que…

Dinheiro & Trabalho: Um pouco de agitação, de boas energias, pode vir na forma de um aumento na forma como você conseguirá trabalhar com seus recursos. Bom período para você gastar um pouco nas coisas que…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Pode haver alguém que parece querer criar um ambiente um pouco confuso na hora de estar junto de você, não importa quanto esforço você faça para que não seja assim. Ela pode ter…

Dinheiro & Trabalho: Com relação às finanças pessoais, nesta fase astral na qual você entra, exercite o poder de enviar e atrair pensamentos de prosperidade. Observe o Universo responder da mesma forma, lembre-se…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você talvez receba o contato de alguém do passado, o que de certa forma não traz algo de bom. Deverá de evitar, ou seja, sair de fininho, sem maiores problemas. Mesmo que você esteja…

Dinheiro & Trabalho: Um aspecto intenso, com uma energia boa, mas de curta duração, pode fazer com que você faça consiga sair de uma situação que parece sempre estar puxando você para baixo, principalmente com…Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Sua vida social está tomando uma outra dinâmica durante esta jornada no seu signo, mas será importante ter cuidado com suas palavras. Com uma pessoa em especial, procure deixar…

Dinheiro & Trabalho: Pode exigir um esforço, mas manter-se otimista apesar das circunstâncias ao seu redor, pode ser a maneira mais fácil de gerar a condição que precisa para que as finanças retomem fôlego e… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Novos começos estão aparecendo nas cartas. Boas notícias relacionadas a alguém, que pode trazer junto o amor, virão de um lugar inesperado. Uma viagem aparece no seu horóscopo…

Dinheiro & Trabalho: Uma fase de mudanças na forma como administra seus recursos se faz presente em seu signo. Não significa que tenha de esperar sentado tudo acontecer. Mais do que nunca deverá de usar sua…Continue lendo o signo Peixes