O mês de novembro foi marcado pelo último ciclo de Eclipse do ano e pela intensidade emocional de Escorpião, onde o Sol estava transitando até o dia 21/11. Desde então, o astro rei se encontra em Sagitário, despertando mais leveza para o dia a dia.

Ainda que a influência sagitariana seja relacionada à agitação mental e física, o clima agora é muito mais positivo, quando comparado ao que estávamos sentindo na temporada escorpiana.

“Além da expansividade e da sede de liberdade que são características de Sagitário, a conexão com o outro, com o mundo e com nossas virtudes também são proporcionadas pela temporada sagitariana. ”, explica a astróloga do Astrocentro, Vic Costa.

Nesse momento, estaremos um pouco mais disponíveis emocionalmente, e dispostas a enxergar as relações com um pouco mais de leveza, entendendo que toda situação pode ser uma grande fonte de aprendizado.

“Esse movimento voltado para o crescimento, e também para o lucro, é evidenciado principalmente a partir do dia 21/12, quando o Sol entra em Capricórnio. Esse é o signo mais focado, crítico e sério do zodíaco, que causará uma mudança de postura geral.”, aponta a astróloga.

Horóscopo de Dezembro 2022

A capacidade de nos conectar com nós mesmas, com nossa essência e com nossa fé (coisas que nos ajudam a enxergar bondade e propósito no mundo) é facilitada pelo Sol em Sagitário.

Além disso, o movimento retrógrado de Netuno chega ao fim no dia 03/12. Como esse é o planeta que fala sobre as necessidades da alma e a capacidade de sonhar, a retomada do seu movimento “normal” nos ajuda a explorar esse lado mais sensível.

Os vícios e excessos podem trazer prejuízos nesse início do mês, principalmente próximo ao dia 08/12, quando a Lua entra na fase cheia em Gêmeos, signo que é relacionado à expansividade, ao movimento, à indecisão e à impulsividade.

Porém, para nos ajudar a manter o foco, o autocontrole e a responsabilidade que é necessária na rotina, Mercúrio e Vênus entrarão em Capricórnio nos dias 06 e 10/12, respectivamente.

O contexto astrológico de Dezembro também favorece nosso desenvolvimento intelectual e profissional, de forma que possamos alinhar nossos sonhos ao que é possível para o momento atual.

A Lua entrará na fase minguante em Virgem no dia 16/12, nos convidando a fazer um movimento de reflexão sobre os nossos incômodos, sobre aquilo que tanto criticamos, mas que, na prática, não fazemos muito para mudar.

Logo após o Sol entrar em Capricórnio (dia 21/12) a Lua entrará na fase nova em Capricórnio no dia 23/12, nos ajudando a finalizar o ano com um pouco mais de clareza sobre o que queremos para 2023.

O mês chega ao fim com a energia da Lua crescente em Áries, que acontece no mesmo dia em que se inicia o movimento retrógrado de Mercúrio. Neste momento, será preciso ter cuidado com decisões impulsivas e situações que parecem ser boas demais para ser verdade.

Veja como todos esses trânsitos afetam, especialmente, o seu signo:

Áries

Desde o dia 30 de Outubro, Marte (que é o planeta regente de Áries) está em movimento retrógrado, o que pode estar despertando alguns entraves em sua vida.

Agora, em Dezembro, o principal cuidado que as arianas precisam ter é em relação a importância de respeitar a privacidade e os limites das outras pessoas.

Sabe aquela tendência a dar “pitaco” na vida dos outros, principalmente de quem você tem certa intimidade?

Isso pode ser especialmente problemático agora em que Mercúrio e Vênus estarão transitando por Capricórnio. Esses trânsitos indicam que ninguém estará disposto a ouvir opiniões que não foram solicitadas.

Para equilibrar a tensão capricorniana, a presença do Sol em Sagitário durante as três primeiras semanas do mês que está se iniciando representa alívio para os nativos de Áries, principalmente no campo afetivo.

Além disso, a entrada de Júpiter em Áries, que acontecerá no dia 20/12, faz com que você se sinta mais disposta a buscar expansão e a enfrentar os desafios com iniciativa e coragem.

Porém, com a Lua crescente que acontecerá em seu signo no dia 29/12, você pode acabar indo com muita sede ao pote, e sofrer com algumas consequências financeiras – principalmente porque Mercúrio começa a caminhar para trás neste mesmo dia.

Touro

O mês de Dezembro promete ser muito movimentado para as pessoas de Touro. Primeiramente, a passagem do Sol por Sagitário faz com que você se sinta mais animada com as mudanças que estão acontecendo.

Com o fim da retrogradação de Netuno logo no início do mês, esse é um ótimo momento para abraçar as transformações com fé, acreditando em sua capacidade de enfrentar os desafios e aprender com isso.

Essa força e foco são evidenciados pela entrada de Vênus, seu planeta regente, em Capricórnio no dia 10/12. A influência capricorniana ajuda você, taurina, a alinhar suas metas e finanças para o próximo ano.

Esse signo é regido pelo elemento terra, assim como Touro. Por isso, a presença de Mercúrio e de Vênus em Capricórnio desde o início do mês faz com que os taurinos se sintam mais focados e autoconfiantes.

Porém, no fim do mês, será muito importante desacelerar, por mais que você esteja com um turbilhão de ideias para novos investimentos. Abrace essas ideias, reflita sobre seus planejamentos, mas lembre-se de dar um passo de cada vez.

Gêmeos

Desde o dia 30 de Outubro, Marte está em movimento retrógrado no seu signo, trazendo alguns desafios, principalmente relacionados à forma como você tem direcionado suas atitudes. É importante não confundir determinação com agressividade.

Além disso, Mercúrio, seu planeta regente, entrará em Capricórnio no dia 06/12, causando uma batalha interna entre suas responsabilidades e a sua vontade de viver livremente, sem muitas amarras.

Ainda que a rigidez e o conservadorismo de Capricórnio não sejam características tão apreciadas pelas geminianas, a influência capricorniana pode ser aproveitada para fazer uma reflexão mais profunda sobre as metas que você está traçando para 2023.

Tenha a mente aberta para outros pontos de vista, incluindo aqueles que parecem um pouco “retrógrados” e valorizam a disciplina. O último mês de 2022 despertará reflexões sobre os pontos que não estão evoluindo, porque você está se distraindo com outras coisas.

Câncer

Devido à energia de fogo despertada pela presença do Sol em Sagitário durante as três primeiras semanas do mês que está se iniciando, você tende a estar mais impaciente, e pode reagir de forma excessiva a situações relativamente pequenas.

Com a entrada de Mercúrio e Vênus em Capricórnio, que é o signo oposto complementar de Câncer, alguns desafios relacionados à necessidade de encarar suas responsabilidades podem vir à tona. Você está assumindo as consequências de suas escolhas?

A Lua cheia em Gêmeos no começo de Dezembro pode te direcionar a atitudes impulsivas, mas os resultados serão evidentes quando a Lua começar a minguar em Virgem, no dia 16/12.

Aproveite essa chuva de reflexões despertada pelos astros para preparar seus planos para 2023 de forma consciente. Abraçar seus sonhos de forma condizente com sua realidade é a tarefa para Dezembro.

Leão

Desde o dia 30 de Outubro, Marte está em movimento retrógrado, desafiando a prudência das pessoas de Leão em suas ações. Por mais que a coragem seja uma das suas maiores qualidades, é preciso se lembrar que nem sempre os impulsos devem ser seguidos sem uma reflexão prévia.

Apesar da expansividade e da criatividade que são despertadas pela presença do Sol em Sagitário, Mercúrio em Capricórnio exige certa constância e discernimento, o que desafia diretamente o posicionamento atual de Marte.

Ainda que esses trânsitos possam trazer alguns desafios, também trazem muitas possibilidades de inovar e fazer conexões importantes. Ao fazer o esforço para equilibrar os impulsos e a razão, você pode trilhar novos caminhos no trabalho, que serão lucrativos.

Na vida amorosa, esse mesmo equilíbrio é necessário, principalmente quando assuntos delicados vierem à tona. Lembre-se que a liberdade que você procura também trará consequências – você está disposta a encará-las?

Virgem

O mês de Dezembro se inicia com a influência de Sagitário, mas pouco a pouco toda a leveza e expansão deste signo vai perdendo força para a seriedade e rigidez capricornianas, que são muito apreciadas pelas pessoas de Virgem.

Capricórnio e Virgem são signos de terra, elemento que é relacionado com a noção de segurança e com o materialismo, despertando um ponto de vista mais objetivo e focado.

Por isso, os nativos de Virgem podem aproveitar para plantar os frutos que desejam colher. Porém, como a retrogradação de Mercúrio começa no dia 29 de Dezembro, é importante focar nos planejamentos e revisão de metas, e não em ações agressivas.

Apesar de ser importante estar sempre fazendo uma revisão sobre as nossas metas e os pilares morais e éticos que direcionam nossas atitudes, a entrada de Júpiter em Áries que acontecerá em Dezembro pede para que você não se esqueça de aproveitar o que a vida pode lhe oferecer.

Libra

Em Dezembro, os relacionamentos das pessoas de Libra prometem ser muito afetadas pelas cobranças capricornianas, já que Vênus (seu planeta regente) entrará em Capricórnio no dia 10/12.

Essa pode ser uma boa chance para refletir a forma com que você tem enxergado seus relacionamentos afetivos e quais são as características que você está buscando em um parceiro.

Aproveite para refletir sobre o quanto você tem deixado que as suas vontades sejam anuladas por quem você ama. Você mesma pode estar tomando essas decisões, para agradar as outras pessoas.

Porém, os trânsitos astrológicos do mês que está se iniciando te convidam a refletir sobre a importância de se colocar em primeiro lugar para, então, construir relações mais saudáveis, em que ambos os lados se sintam satisfeitos e possam realizar seus sonhos.

Escorpião

O início de Dezembro pode ser um pouco confuso para as escorpianas, porque a força do Sol em Sagitário, que indica expansividade, fé e liberdade, começa a perder força devido aos astros que estão entrando em Capricórnio.

Você pode aproveitar esse momento para associar a criatividade sagitariana com a determinação e a disciplina de Capricórnio. O equilíbrio entre essas duas tendências pode gerar resultados incríveis.

Para buscar um meio termo, é importante perceber que o excesso de determinação pode se tornar perfeccionismo, enquanto a criatividade em excesso pode virar distração. Perceba em qual desses polos você tende a estar.

A paciência é a principal qualidade capricorniana que precisa ser integrada pelos nativos de Escorpião, que costumam se estressar quando as coisas não ocorrem de acordo com a sua vontade.

Por isso, as situações desafiadoras que começam a se desenrolar neste momento são uma oportunidade para que você desconstrua o padrão de agir impulsivamente.

Sagitário

Desde o dia 30 de Outubro, Marte está em movimento retrógrado em Gêmeos, o que pode ser especialmente desafiador para os sagitarianos, que costumam ser sinceros até demais e, neste momento, isso pode causar mais conflitos do que de costume.

Por outro lado, a passagem do Sol por Sagitário até o dia 21/12 desperta uma sensação de esperança e a possibilidade de se reconectar com a sua sabedoria interior.

Esse é um momento importante para nos aproximar das práticas, pessoas e ambientes que nos lembram de que a vida vale muito à pena, apesar de todos os pesares que possam surgir.

É preciso dar ouvidos ao seu coração, para abraçar as causas que realmente fazem sentido para você.

No dia 16/12 a Lua entra na fase Minguante no signo de Virgem, formando um ângulo tenso para as pessoas de Sagitário. Essa será uma prévia dos efeitos de Mercúrio retrógrado, que acontecerá no fim de Dezembro.

O aprendizado para esse momento envolve saber discernir melhor aquilo que você deseja apenas por ganância e status, e aquilo que você sonha verdadeiramente, o que está alinhado à sua essência.

Capricórnio

O mês de dezembro será marcante para as pessoas de Capricórnio. Ainda no início do mês, Mercúrio e Vênus ingressam no seu signo, nos dias 06 e 10/12, respectivamente.

A sua confiança, foco e determinação estarão super em alta, e você pode aproveitar para desenrolar todos as pendências e projetos que você ainda deseja concretizar em 2022.

Esses trânsitos também são benéficos para que você estruture, detalhadamente, seus planos para o próximo ano, pensando nas metas a curto, médio e longo prazo.

Não tenha medo de sonhar grande, mas seja paciente para colher os resultados no tempo certo. Você, capricorniana, bem sabe que a pressa é inimiga da perfeição – mas precisa se lembrar, também, que a perfeição em si não existe.

Além disso, uma Lua Nova acontece também em Capricórnio no dia 23 deste mês. As influências dessa lunação podem te ajudar a se preparar para a retrogradação de Mercúrio, que vai se iniciar no dia 29/12.

Aquário

As mudanças necessárias podem parecer difíceis demais. Nesses momentos, olhe para o próximo degrau, para perceber que o próximo passo é, sim, possível.

Quando olhamos para o fim da escada, e percebemos todo o caminho que ainda falta, podemos nos sentir desanimados. Mas, ao olhar para trás, você pode perceber o longo percurso que trilhou para chegar aqui.

Por isso, utilize suas forças, estratégias e habilidades para dar um passo de cada vez, percebendo o quanto você já é capaz hoje. Uma dica para começar a nos preparar para a virada de ano, é fazer uma lista de objetivos para os próximos meses.

Visualize o que você deseja e faça o exercício de ser grato antecipadamente. A gratidão é uma das maiores ferramentas de manifestação.

Acesse sua força interior e lembre-se que você merece ser feliz. Crie novas estratégias a partir de cada obstáculo que surgir.

Peixes

O mês de Dezembro começa de forma muito positiva para as pessoas de Peixes, com o fim do movimento retrógrado de Netuno, o seu planeta regente.

Porém, essa retomada de Netuno somada ao posicionamento do Sol também evidencia algumas tendências um pouco perigosas, como o escapismo, que se trata da fuga da realidade por meio de distrações (que costumam ser prejudiciais).

A entrada de Mercúrio em Capricórnio indica que esse é um bom momento para colocar suas ideias no papel, e realmente planejar o que deseja conquistar no ano que está para começar

Como Vênus, planeta regente dos relacionamentos, também ingressa em Capricórnio, você pode aproveitar esse posicionamento para aprender a balancear o sentimentalismo pisciano com a racionalidade característica de Capricórnio.

O foco e a disciplina são amplificados pelas energias capricornianas e prometem bons resultados no trabalho até o dia 21 de Dezembro. Após essa data, a proximidade da retrogradação de Mercúrio indica ser necessário muito cuidado, paciência e revisão de estratégias.

