ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: A vida e o amor se unirão para lhe dar a felicidade que tanto precisa na forma de alguém muito interessante. Começa para os nativos de seu signo um ciclo novos relacionamentos…

Dinheiro & Trabalho: Você terá recursos para planejar seu futuro de uma outra maneira e poderá resolver problemas pessoais e familiares. Bons resultados, sua motivação crescerá, sua posição financeira é reforçada, tudo…Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Não deixe que nada afete o futuro desse amor que tem em mente. Essa pessoa tem o que é preciso para ter uma bela relação amorosa com você, é realmente de quem você precisa ao…

Dinheiro & Trabalho: Com relação ao dinheiro, mesmo que seja difícil, tenha um pouco mais de paciência, porque uma ação precipitada o pode levar ao erro. O momento exato em que tudo se resolve já está por acontecer…Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: A solidão pode ser deixada para trás, o amor pode estar próximo, há no seu horóscopo um encontro casual com alguém que se tornará algo mais que uma amizade. É uma pessoa que…

Dinheiro & Trabalho: Junto com um novo ciclo de abundância em todos os sentidos, que começa no seu horóscopo, você receberá suporte para resolver seus problemas financeiros. Faça o que for necessário para manter…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: No amor, é hora de olhar para o futuro, ou melhor para o presente, para alguém que começará a lhe enviar mensagens que lhe surpreenderão. Chegou a hora de apostar em novas emoções…

Dinheiro & Trabalho: Certos acontecimentos que se alinham no seu signo serão vitais para que desenvolva uma melhor maneira de lidar com o dinheiro. Contudo, você precisa investir tempo em novas maneiras de aumentar…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: O amor alimentará essa nova relação com paz e equilíbrio, o destino da felicidade pertencerá a vocês para sempre. Essa pessoa virá até você para que tenham uma longa e duradoura…

Dinheiro & Trabalho: Você passará por um período de transição que muda para melhor suas atividades. Na próxima etapa você deverá fazer o seu melhor porque o que se aproxima é algo que vai fortalecer seu futuro e da…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Quando você se ver pensando em um possível namoro, especialmente em quem vai passar a gostar muito, lembre-se que as coisas vão acontecer quando tiverem que acontecer, não…

Dinheiro & Trabalho: Há o ambiente ideal para você iniciar um trabalho por conta própria, fazendo o que gosta. Sua produtividade aumentará muito e terá uma renda adicional que permitirá que faça certas coisas até…Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Se você espera resultados rápidos no amor, você vai ter uma grande surpresa nos próximos dias quando se encontrar por acaso com uma pessoa que até agora não conhece, mas…

Dinheiro & Trabalho: Você entra agora no caminho adequado para melhorar suas finanças, principalmente agora que está entrando em um ciclo de prosperidade no qual o dinheiro começa a se mostrar mais amigável…Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Mesmo que não se sinta seguro, procure diminuir a ansiedade e deixe o amor entrar na sua vida, seja paciente e o destino trará uma surpresa que você nem imaginava. Não pense que…

Dinheiro & Trabalho: Embora não lhe pareça agora, você não deve se preocupar com dinheiro, porque questões financeiras se encaminham para que você comece a administrar sua vida com um pouco mais de tranquilidade e…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Não fique impaciente em procurar um romance, porque ele já está bem próximo, mas antes procure dar luz à sua vida, alegria ao seu coração e assim, com essa disposição e atitude o…

Dinheiro & Trabalho: Você começará a se interessar, ou ainda ser convidado, para uma área de atividades que até agora era totalmente indiferente, onde poderá descobrir talentos ocultos que produzirão as condições…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: De repente, você perceberá que há muita emoção acontecendo em sua vida. Alguém provocará isso em você, que adora esses momentos de espontaneidade em que faz coisas inesperadas…

Dinheiro & Trabalho: Com relação às finanças, você terá a força necessária para crescer ainda mais. Agora você terá a possibilidade de inovar, enfrentar novos desafios, não se contentar com o que até agora alcançou. Uma…Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Não crie falsas expectativas em torno dessa pessoa, seja realista, não é hora de sonhar acordado. No amor, é possível conseguir mais, não se contente com pouco, porque um futuro cheio…

Dinheiro & Trabalho: Você sabe muito bem o que quer e tem que fazer em termos de dinheiro e você agora o vai conseguir. Tudo lhe favorece, você terá os melhores resultados e sua vida passa agora para um novo estágio… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: É possível um encontro inesperado com alguém que você há tempo não fala e que vai lhe parecer diferente em tudo. Depois disso, seus sonhos e fantasias não serão os mesmos. Uma…

Dinheiro & Trabalho: Em relação às suas finanças, há algo no seu horóscopo que indica um dinheiro proveniente de um trabalho por conta própria que você começará a realizar em paralelo com seu trabalho atual. No…Continue lendo o signo Peixes