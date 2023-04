Horóscopo de segunda-feira 10 abril

Horóscopo de segunda-feira 10 de abril de 2023

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Desde que se abra para receber os presentes que o destino traz para sua vida emocional, a vida pode se tornar maravilhosa. Ainda mais que poderá recomeçar com aquele namoro…

Dinheiro & Trabalho: É o momento de sair da rotina no trabalho e definir para si metas novas, ambiciosas e específicas. Procurando sucesso, obterá excelentes resultados se ouvir sua intuição e combiná-la com os… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Se você se dedicar a cuidar bem de si em todos os aspectos, o amor inundará sua vida. É bem provável que encontre a pérola mais rara e bela que possa imaginar. Afinal, as coisas mais bonitas…

Dinheiro & Trabalho: Não perca tempo com assuntos que não valem a pena e não adie o que você pode fazer imediatamente e. Ainda mais que qualquer atraso complicará a conquista pela qual está trabalhando tanto… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: O campo sentimental será favorecido, você poderá encontrar o amor sem muito esforço. Nestes dias, o carisma e o brilho especial do seu olhar ultrapassarão todas as fronteiras…

Dinheiro & Trabalho: É o momento de aproveitar a oportunidade para realizar tudo o que você nunca se atreveu a fazer no trabalho. Ainda mais que estará muito inspirado e com grande dinamismo e otimismo… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Na área sentimental, você está em um momento muito especial e propício para encontrar alguém com quem compartilhar sua vida. Toda a energia que agora o envolve o ajudará…

Dinheiro & Trabalho: Existem possibilidades de uma mudança radical em todos os aspectos no que se refere ao seu trabalho. Apenas não tenha medo de se mover energeticamente em uma direção diferente do normal… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você deve ter paciência no que se refere aos assuntos do coração, pois o seu campo sentimental vai melhorar muito. Através de alguns amigos o amor verdadeiro vai aparecer durante…

Dinheiro & Trabalho: Se trabalha com outras pessoas em um projeto ou gerencia uma equipe, precisará de muito tato e diplomacia. Mesmo que as coisas fiquem difíceis, tente não levantar a voz, seja cortês nos… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Possivelmente não seja o momento certo para se entregar e abrir seu coração. Portanto, seja mais cauteloso e controle seus impulsos diante da pessoa de quem gosta e que deseja…

Dinheiro & Trabalho: O seu trabalho pode lhe trazer grandes desafios. Contudo, a maneira como enfrenta tudo o que tem pendente é o que faz de você uma pessoa especial. Não permitirá que nada ou ninguém… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro horóscopo

Amor: Nos assuntos do coração, deve estar preparado para descobrir novas facetas de alguém que lhe foi apresentado através de um amigo. Talvez pensasse que já sabia tudo sobre essa pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Em todos os assuntos relacionados ao trabalho é melhor guiar-se pela razão, porque às vezes seus instintos falham. Especialmente quando você está sob pressão e precisa entregar resultados… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Para saber se essa pessoa realmente lhe convém, a Lua aguçará seu sexto sentido. Assim, com esse sentido desenvolvido, você fará uma escolha muito boa no amor. Deixará a rotina…

Dinheiro & Trabalho: Vai precisar fazer uso de todas suas habilidades nos próximos dias, pois será colocado à prova profissionalmente. A parte positiva é que você conseguirá passar no teste com total controle da… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você estará com seu astral alto e assim poderá conhecer mais profundamente alguém que surgirá através de seus novos relacionamentos profissionais, intelectuais ou também espirituais…

Dinheiro & Trabalho: É hora de mudar sua forma de trabalhar e, embora você ainda tenha muito a fazer, seria melhor começar a organizar de outra forma a sua maneira de agir. Dessa forma poderá dar o melhor… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro horóscopo

Amor: A felicidade sentimental deve ser a meta da sua vida, não deixe que ninguém o leve para outro caminho. Assim talvez se apaixone por alguém que considera ser o seu polo oposto, uma…

Dinheiro & Trabalho: Atualmente é bom que use todas as suas habilidades intelectuais para brilhar no trabalho. Assim, você seguirá um caminho que o levará diretamente ao sucesso profissional. Por outro lado… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: É um bom momento para encontrar a sua alma gêmea, mas não seja tão exigente. Precisa se concentrar na busca do amor por meio de conversas mais maduras e não tão alegres e…

Dinheiro & Trabalho: Você está em um momento de sua vida em que sabe que existem algumas decisões que são fundamentais para seu futuro profissional. Agora verá como o tempo passa e que o faz… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março horóscopo

Amor: Um admirador secreto lhe revelará que há muito tempo está interessado por você, mas não se atreveu a se aproximar porque sentiu que você era inatingível. Apenas ouça o que ele tem…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho terá ótimos dias nos quais saberá gerir muito bem o seu tempo e, com sorte, terminará as suas tarefas antes do previsto e com notável sucesso. Então aproveite a oportunidade para… Continue lendo o signo Peixes

