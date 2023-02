Horóscopo da 4a feira tá na mão

Horóscopo de quarta-feira 8 de fevereiro de 2023

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Alguém irá surpreender com um gesto inesperado. A mensagem será clara. Você conhecerá uma pessoa linda que entenderá seu interior profundo. Esse período de sedução pelo…

Dinheiro & Trabalho: Estarão reunidas as condições para realizar um sonho há muito esperado, e que não levará tempo para acontecer. Dúvidas e incertezas serão sanadas e mudanças serão geradas para…Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Possivelmente hoje, ou em um dos dias que se aproximam, você sentirá uma grande atração por uma pessoa que combina muito com você. Se aproximam dias carregados de possibilidades…

Dinheiro & Trabalho: Sua intuição será uma de suas melhores aliadas, principalmente no campo financeiro. Você já pode pensar em reduzir as dívidas, pois é um bom período para isso. Não se esperam momentos ruins…Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: É possível que você venha a ter um estranho encontro que não vá além disso, mas que deixará você pensando em algo mais. E nos próximos dias, por mais estranho que pareça, essa situação…

Dinheiro & Trabalho: Você que pode que entre em um estágio de incertezas, tenha calma porque as coisas se ajeitam para valer. Uma condição financeira renovada irá incentivá-lo a não descartar seus objetivos para…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Circunstância interessante que ocorre através de um convite leva você a viver alguns momentos fora do de costume. Há no seu signo um ambiente positivo para as coisas de namoros…

Dinheiro & Trabalho: Um sinal importante que abre uma pista sobre os próximos passos nas finanças, é o que deve acontecer pela frente com você. Não se impressione se em um primeiro momento tudo pareça complicado…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Se houve alguma separação, deixe o orgulho de lado e busque recuperar essa pessoa. Para quem está em busca de um namoro, saiba que você não está permitindo que as coisas fluam…

Dinheiro & Trabalho: Você terá definições importantes em um nível financeiro, que permitirão que se aproxime de algo que não sai da sua mente. A segurança que esse ambiente vai gerar, permitirá que parta em busca de…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Sua atratividade se destacará e você atrairá olhares e a atenção daqueles que realmente enxergam a beleza e sensualidade em você. Termina uma fase de tensões pessoais em…

Dinheiro & Trabalho: Um período favorável espera por você, daqueles em que parece que tudo em que você toca vira ouro, especialmente nas questões financeiras, que proporcionará uma condição particularmente excelente. Mas…Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Amar é também acreditar, e você tem muito boas chances se decidir se comprometer em um relacionamento. O que você fizer ficará melhor do que nunca. No amor não há segredos…

Dinheiro & Trabalho: Esta jornada terá altos e baixos nas finanças, mais altos do que baixo. Você terá momentos com alguns obstáculos, mas sairá dos problemas com um bom final, e outros em que tudo flui…Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Ainda dá tempo de superar essas dificuldades que estão somente em sua cabeça. Use seu bom senso e evite pessoas com más vibrações. É o momento ideal para dar uma reviravolta…

Dinheiro & Trabalho: Coloque um pouco mais de entusiasmo no que você faz para lidar melhor com o dinheiro, a sorte está com você, mas precisa da sua ajuda também para que aconteça para valer. Você vai ver…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Situações interessante vindo de uma pessoa que você não conhece muito bem, provavelmente vai agitar sua fantasia. É melhor aproveitar essa condição para pôr sua criatividade…

Dinheiro & Trabalho: Ganhos interessantes são esperados em algo relacionado a negócios ou a uma situação que envolve muitos papéis. É bem provável que você comece a desfrutar de um período de crescimento e sucesso…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você deve sair, se divertir, conhecer pessoas porque só trabalhando você não vai encontrar aquela pessoa especial, que é alguém que estará lá, de terras distantes, e com quem você…

Dinheiro & Trabalho: Tenha um pouco mais de paciência com as condições ideais que sonha em ter com o dinheiro, nem tudo pode ser tão rápido quanto você deseja. Cada coisa na vida tem seu ritmo, mas saiba que os…Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você tem um grande período astral pela frente, e que age com força nas questões de namoro, tente aproveitá-lo ao máximo. Diante de alguém novo em seu ambiente, procure dar asas…

Dinheiro & Trabalho: Você terá que segurar um pouco uma parte de seus sonhos, mas será capaz de fazer uma grande parte daquilo que precisa de dinheiro para acontecer. Verá que tudo passa a fluir de forma perfeita, saiba… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Em sua vida pessoal, não exija muito de si mesmo, de achar que para algo dar certo no amor precisa de ter tudo que imagina ao seu dispor. A simplicidade das coisas é o que vai fazer você…

Dinheiro & Trabalho: Não desista, há uma fase financeira próspera no seu horóscopo, e se você tem um grande sonho ou uma meta que deseja alcançar com o dinheiro, entenda que poucas coisas podem parar sua…Continue lendo o signo Peixes

Kélida Marques indica o ano dos famosos. 2023 ciclo de individualismo!

O ano de 2023 chegou com tudo! E nada mais interessante que dar uma “burlada” no tempo e descobrir o que irá acontecer com os famosos neste ano, não é mesmo?

A mística Kélida Marques, detentora de um dos principais canais de espiritualidade do Youtube conta com mais de 1,5M de seguidores em todas as redes, trouxe algumas das mais previsões mais importantes para 2023, abordando como será o novo ano dos famosos. Nos outros anos, Kélida chegou a acertar previsões sobre Anitta, Jô Soares, e outros, além da previsão sobre a Guerra da Ucrânia.

