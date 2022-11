Horóscopo de segunda-feira 21 de novembro de 2022

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você se sentirá em equilíbrio consigo mesmo, além disso, também exercerá muita atração sobre os outros, principalmente no que diz respeito à sua beleza e sensualidade. Além disso…

Dinheiro & Trabalho: O Universo nesta jornada oferece momentos de harmonia através de toques de prosperidade com o encontro positivo entre o seu desejo e a capacidade de que se torne real. Em seu horóscopo, isso…Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Diante de uma situação nova, com novas pessoas, você terá sentimentos mistos com relação a uma delas. Com certeza você ficará muito empolgado, sabendo que dependerá apenas…

Dinheiro & Trabalho: Você descobre um método ou uma oportunidade que ajudará a melhorar suas finanças. Confie em você e no que você sabe fazer para ir muito mais longe. Portanto, eleve seu ânimo e agradeça…Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: A hora de expressar todas as ideias que estão dentro de você se aproxima. Novos encontros que abrirão uma porta para a felicidade e estabilidade emocional, são visualizados nesta…

Dinheiro & Trabalho: Seus desejos poderosos junto com uma força mística que sempre está do seu lado, lhe darão a intensidade para impulsionar seus objetivos financeiros, para a conquista de seus planos. Os resultados…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Há uma energia em torno do seu signo que traz otimismo e alegria. Você entra em um estágio ideal para qualquer atividade que tenha a ver com relacionamentos, pessoas, paquera, ficar…

Dinheiro & Trabalho: Uma mudança na maneira como o dinheiro circula em torno de você está previsto, no fundo é o que você mais precisa neste momento para carregar as baterias e saber que um futuro melhor é…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Os astros anunciam uma fase mais favorável no campo dos namoros e romances, e já era hora. Agora você terá a oportunidade de lançar alguma luz sobre algo novo nesse sentido, e…

Dinheiro & Trabalho: Você se sentirá feliz e cheio de esperança, mesmo que não consiga ver motivos para isso. O que imagina de dificuldades não vai acontecer e, no entanto, coisas boas e novas esperam por você no…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Invista um pouco mais na sua vida social, embora não o veja assim, você faz falta em alguns lugares, e num deles será bem-vindo, e bem mais do que isso. Cercar-se de novas pessoas…

Dinheiro & Trabalho: O nível de sucesso com o dinheiro está subindo, você terá vontade de fazer muita coisa que ainda era difícil de lidar. Se você não tem uma ideia clara sobre o que pode acontecer, saiba que chegou…Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Há agitação ao seu redor e isso pode deixá-lo inquieto, com a sensibilidade que o cerca agora você poderá despertar o interesse de quem você quiser. Alguém vai literalmente invadir sua…

Dinheiro & Trabalho: Em breve terá condições de colocar suas boas ideias em prática, verá que em pouco tempo alcançará seus objetivos que precisam necessariamente do dinheiro para começar. Se você se sentir um…Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Os planetas o influenciam de forma claramente positiva, e isso lhe trará sorte para desfrutar de uma jornada boa para os relacionamentos. Bom para desfrutar de boa companhia e…

Dinheiro & Trabalho: Suas finanças podem começar a dar uma guinada, que ajudará você a entender algo que ainda não estava claro sobre os próximos passos. Você poderá planejar metas com mais segurança e se…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: No amor, você passa a viver um período de mudanças e não deverá ter problemas, porque elas virão para o melhor. Elas trazem novidades ou ainda, a confirmação de algo que você…

Dinheiro & Trabalho: Você terá como bancar despesas para melhorar sua casa e seu padrão de vida, você se sentirá bem com seu dinheiro e com o que ele pode proporcionar. É também um bom momento para iniciar…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Se você deseja iniciar um namoro, terá um grande poder de sedução, mas não espere que a outra pessoa dê o primeiro passo, o amor é uma questão de a dois. De qualquer forma, deixe-se…

Dinheiro & Trabalho: Logo suas finanças estarão muito boas, enquanto isso, tente não gastar muito. Você receberá alguns sinais de mudança, preste atenção a eles. Com relação ao dinheiro, você se permitirá gastar…Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Quando pensar em namoros, saiba que é um momento muito favorável para conquistas e relacionamentos em geral. Se você não tem um parceiro, facilmente irá conhecer pessoas. Contudo…

Dinheiro & Trabalho: Passo a passo, você conseguirá cumprir seus objetivos financeiros, mas sempre mantendo a disciplina. Se você levar a sério o como e o que, em breve poderá fazer algo muito importante com seu… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Aproveite o ciclo no qual entra agora, que tende a ser muito bom com as coisas de namoro, tudo em alto astral. Seu otimismo estará forte, com você bastante ansioso em fazer algo…

Dinheiro & Trabalho: É um bom momento para lidar com situações que permitam aumentar sua renda. Despedir-se de um ciclo confuso com relação ao dinheiro, de pôr fim a uma história

que não facilita em nada a sua…Continue lendo o signo Peixes