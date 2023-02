Honor of Kings tem data de lançamento confirmada no Brasil

A Level Infinite e o TiMi Studio Group anunciaram que Honor of Kings

será lançado oficialmente no Brasil em 8 de março, dublado em português. O Brasil é o primeiro país fora da China a receber o lançamento internacional e completo do MOBA.

Desde o início do pré-registro em fevereiro, a Level Infinite e o TiMi Studio Group têm testemunhado a grande paixão demonstrada pelos fãs brasileiros em relação a todo o conteúdo oficial lançado de Honor of Kings, o que reforçou a confiança no Brasil em abrir o caminho para o plano de expansão internacional de Honor of Kings. O jogo já recebeu mais de 1 milhão de pré-registros, com o processo ainda em andamento na App Store , Google Play e Samsung Galaxy Store , e mais recompensas sendo desbloqueadas à medida que cada marco de pré-registros é alcançado. A Level Infinite e o TiMi Studio Group estão cientes da ansiedade dos fãs em finalmente poderem jogar e aproveitar o jogo, e têm trabalhado muito para garantir a melhor experiência possível para o lançamento oficial. A equipe também atualizou o ícone de aplicativo de Honor of Kings, dando-lhe um novo visual para comemorar o lançamento completo.

Confira o trailer de anúncio da data de lançamento de Honor of Kings. Prepare-se com amigos e encontre-os no campo de batalha.

Muito trabalho e investimento foram feitos para garantir um alto nível de localização para o lançamento no Brasil, como é possível observar nas animações dubladas lançadas até o momento, incluindo a animação de vídeo da Ying e a animação de vídeo do Lam , que foram bem recebidos pelos jogadores brasileiros. Para o lançamento, os fãs poderão desfrutar de servidores brasileiros dedicados, texto de jogo totalmente localizado, heróis totalmente dublados, sons do sistema e muito mais, tudo apresentado por famosos dubladores brasileiros.

Honor of Kings é um MOBA mobile 5v5 projetado desde o início para oferecer a melhor experiência competitiva em dispositivos móveis para todos os jogadores. Embora seja um novo jogo no Brasil, Honor of Kings foi desenvolvido pelo TiMi Studio Group em 2015, e desde então tem sido continuamente refinado e lapidado para ser o jogo que melhor adapta a experiência competitiva de MOBA para mobile, com jogabilidade intensa, rápida e de alta qualidade e ferozes batalhas estratégicas em equipe.

Continue acompanhando mais informações sobre eventos emocionantes com toneladas de recompensas generosas para comemorar o lançamento completo! Para mais informações sobre o pré-registro, visite o site oficial de Honor of Kings ou siga no Twitter , Instagram , Facebook e YouTube .

Sobre o TiMi Studio

O TiMi Studio Group, uma subsidiária da Tencent Games, é uma equipe líder global de desenvolvimento e operações de videogames que busca melhorar a qualidade do entretenimento dos jogadores globais. Com sede em Shenzhen, na China, e com escritórios em Los Angeles, Seattle, Montreal, Xangai e Chengdu, TiMi cria jogos de alta qualidade, alta fidelidade e altamente criativos em uma ampla variedade de gêneros e múltiplas plataformas. Fundado em 2008, o TiMi desenvolveu uma série de títulos de sucesso, incluindo Honor of Kings, Speed Drifters e Arena of Valor. TiMi também é um parceiro confiável de algumas das maiores marcas de jogos do mundo, criando títulos AAA como Call of Duty: Mobile e, mais recentemente, Pokémon UNITE, o primeiro jogo estratégico de batalha em equipe Pokémon. Para saber mais sobre o TiMi, siga @timistudios no Twitter e no LinkedIn .

Sobre a Level Infinite