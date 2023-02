Honor of Kings anuncia vinda ao Brasil

App Store

Após o término das rodadas de Closed Beta realizadas no ano passado no Brasil, México, Türkiye e Egito, o primeiro lançamento oficial completo de Honor of Kings fora da China acontecerá no Brasil em breve.

O time de desenvolvimento do TiMi Studio Group ficou impressionado com a paixão e a natureza competitiva dos brasileiros, tornando uma grande oportunidade para o Brasil liderar os planos de expansão internacional de Honor of Kings. O estúdio tem muito orgulho de investir no lançamento no Brasil, e a equipe está trabalhando duro para oferecer a experiência competitiva mobile mais gratificante, empolgante e equilibrada para todos os brasileiros.

Honor of Kings é um MOBA mobile 5v5 projetado desde o início para oferecer a melhor experiência competitiva em dispositivos móveis para todos os jogadores. Embora novo no Brasil, Honor of Kings foi originalmente criado pelo TiMi Studio Group em 2015, e desde então tem sido continuamente refinado e atualizado para ser o título que melhor adapta a experiência competitiva de MOBA para dispositivos móveis, com jogabilidade de alta qualidade, intensidade e dinamismo, e batalhas em equipe estratégicas e ferozes. Em Honor of Kings, todos os jogadores, independentemente da função que selecionem – Tanque, Guerreiro, Assassino, Mago, Atirador ou Suporte –, desempenharão papéis importantes durante as batalhas frenéticas e levarão a equipe à vitória.

Confira o trailer de pré-registro de Honor of Kings e encontre pistas sobre as futuras colaborações.

Para permitir que os fãs mergulhem fundo no mundo de Honor of Kings, a Level Infinite e o TiMi Studio Group estão concentrados em oferecer a melhor localização para o lançamento do título, incluindo a disponibilidade de servidores brasileiros dedicados, a localização completa do texto do jogo, heróis, skins e anúncios de jogadas totalmente dublados e muito mais, tudo com o talento de dubladores brasileiros famosos. Além disso, colaborações incríveis com celebridades e criadores de renome locais estão sendo preparadas para nossos fãs.

No lançamento oficial de Honor of Kings, os brasileiros terão acesso a cerca de 60 heróis únicos com estilos e designs diversos, cada um com suas próprias habilidades exclusivas, além de visuais incríveis para desbloquear e histórias lendárias para explorar.

Com os comentários e sugestões recebidos dos fãs durante o Closed Beta, a Level Infinite e o TiMi Studio Group estão realizando vários ajustes para melhorar a experiência geral de jogo. Para a Level Infinite e o TiMi, o lançamento de Honor of Kings é apenas o primeiro passo, e a equipe de desenvolvimento continuará trabalhando duro para oferecer ainda mais conteúdo pós-lançamento e melhorias aos jogadores.

Continue acompanhando mais informações sobre o lançamento completo e diversos eventos no jogo com recompensas generosas. Para mais informações sobre o pré-registro, visite o site oficial de Honor of Kings ou siga no Twitter , Instagram , Facebook e YouTube .

Sobre o TiMi Studio

O TiMi Studio Group, uma subsidiária da Tencent Games, é uma equipe líder global de desenvolvimento e operações de videogames que busca melhorar a qualidade do entretenimento dos jogadores globais. Com sede em Shenzhen, na China, e com escritórios em Los Angeles, Seattle, Montreal, Xangai e Chengdu, TiMi cria jogos de alta qualidade, alta fidelidade e altamente criativos em uma ampla variedade de gêneros e múltiplas plataformas. Fundado em 2008, o TiMi desenvolveu uma série de títulos de sucesso, incluindo Honor of Kings, Speed Drifters e Arena of Valor. TiMi também é um parceiro confiável de algumas das maiores marcas de jogos do mundo, criando títulos AAA como Call of Duty: Mobile e, mais recentemente, Pokémon UNITE, o primeiro jogo estratégico de batalha em equipe Pokémon. Para saber mais sobre o TiMi, siga @timistudios no Twitter e no LinkedIn .

Sobre a Level Infinite