Homenagem a Dalben gera disputa em Americana

Uma homenagem (título de cidadão americanense) ao deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania) causou disputa e mal-estar entre vereadores de Americana.

Os vereadores Dr. Daniel (PDT) e Marcos Caetano (PL) se estranharam após Dr. Daniel protocolar um projeto de decreto legislativo concedendo título de cidadão americanense ao deputado, que é de Sumaré. O imbróglio é que Dalben “é o deputado” de Caetano. O vereador divulga todas as ações do mandato de Dalben em grupos, lista de transmissão e redes sociais e já emplacou verbas para Americana oriundas do mandato do político da vizinha Sumaré.

LEIA TAMBÉM: Molina pede Junta Comercial em Americana

Ao NM, chegou a informação de que o irmão de Caetano, Juliano, que é funcionário da Alesp na cota de Dalben, foi até o gabinete de Dr. Daniel tirar satisfações da “atravessada”. Após a confusão entre os parlamentares, Dr. Daniel retirou a proposta, que agora deve ser apresentada por Caetano.

Para a homenagem, Dr. Daniel teria sido instruído pelos ex-vereadores de Americana Valdecir Duzzi e Odair Dias, que hoje trabalham com o filho de Dirceu, Luiz Dalben, na prefeitura de Sumaré.