Um homem de 53 anos foi preso neste domingo de Natal após agredir sua companheira com golpes de facão.

Segundo o boletim de ocorrência da polícia militar, a equipe recebeu a informação de que havia um caso de violência doméstica em andamento no bairro Jaguari.

Ao chegar no local, a vítima correu em direção à equipe gritando socorro e dizendo que foi agredida com um facão pelo seu companheiro.Foram constatadas marcas tanto na vítima quanto no agressor.

O dois foram conduzidos ao Hospital Municipal e posteriormente à Central de Polícia Judiciária. O agressor permaneceu preso.