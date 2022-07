Um homem está desaparecido após pular na represa na tarde deste sábado, na Praia Azul, em Americana. De acordo com a Guarda Municipal, o homem, de 46 anos, estava pescando com os amigos quando decidiu pular na água.

Segundo o relato da equipe em patrulhamento, os agentes foram acionados por um dos homens que estavam no local. A informação era de que eles estavam em quatro amigos e dois deles resolveram pular na represa para nadar quando um deles pediu ajuda e foi salvo por uma pessoa em um jetski. Já o outro homem teria afundado nas águas não sendo mais visto.

A equipe da Guarda acionou o Corpo de Bombeiros, que iniciou as buscas. Familiares da vítima foram informados do ocorrido e estiveram no local. Até o final da apresentação desta ocorrência, o corpo ainda não havia sido localizado.