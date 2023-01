O autor do assassinato de Rafaela Cristina Barroso da Silva, de 25 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (31), em Vargem Grande do Sul, por policiais da Delegacia da Mulher de Santa Bárbara. João Victor Alcântara, de 22 anos, desferiu golpes de faca na esposa no último dia 22. O crime aconteceu no Jardim São Francisco, em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo informações, ele será trazido para Santa Bárbara d’Oeste ainda nesta terça-feira.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), Rafaela levou ao menos sete golpes de faca. Ela deixou cinco filhos.

Segundo um irmão da vítima, o casal mantinha um relacionamento conturbado por conta de ciúmes do companheiro. Em agosto de 2022, o homem chegou a ser preso após agredir a companheira, mas foi solto após alguns dias e a mulher resolveu reatar o relacionamento.