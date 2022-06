Um homem de 57 anos morreu atropelado no início da madrugada desta quinta-feira, no bairro Parque Gramado, em Americana. A vítima foi identificada como Adão Heitor Aparecido da Silva.

De acordo com o boletim de ocorrência, o autor do atropelamento trafegava pela Rua Florindo Boschero, quando atropelou o homem e fugiu do local sem prestar socorro. A Polícia Militar foi acionada após a vítima já ter sido encaminhada ao Hospital, ainda com vida.

LEIA TAMBÉM: Jovem de 19 anos morre ao colidir com ônibus em Santa Bárbara

Por determinação da autoridade policial que recebeu o caso, os peritos estiveram no local do acidente. Em diligências em imóveis nas proximidades do local do acidente, foi constatada a existência de 02 (duas) câmeras de monitoramento na mesma rua.

No momento da chegada dos policiais no local, não haviam testemunhas que pudessem colaborar com informações acerca do acidente.