Considerado o psiquiatra mais lido do mundo nas últimas duas décadas, com 35 milhões de livros em mais de 60 países, Augusto Cury lançou O Homem Mais Inteligente da História em 2016, após 15 anos de estudos e pesquisas sobre gestão da emoção.

A adaptação do romance para os palcos, que já foi apresentada em vários teatros pelo país desde sua estreia em Setembro de 2021, é assinada também pelo próprio escritor e por Francis Helena Cozta.

A obra conta a trajetória do cientista Marco Polo, especialista no funcionamento da mente, quando ele é desafiado pela ONU a estudar a inteligência de Jesus, o homem mais famoso da história. “Jesus foi (e ainda é) o maior especialista no território da emoção. O homem, mestre da sensibilidade, que demonstrou doçura e que enxergou nitidamente além das profundezas da nossa delicada condição humana. Soube lidar com a dor, não se abatia”, explica Cury.

Quem dá vida ao protagonista na peça é o ator Daniel Satti, que participa dessa montagem ao lado de Francis Helena Cozta, Renan Rezende, Murilo Inforsato, Priscila Dieminger e Pietro Alonso. Além de abordar os principais aspectos da gestão da emoção, o espetáculo também fala sobre autocontrole, criatividade, solidariedade, a busca da felicidade e amor, e ainda trata com sensibilidade temas polêmicos como depressão e violência contra a mulher.

Sinopse

Quando o renomado psiquiatra Marco Polo vai a Jerusalém participar de uma reunião na ONU, ele é desafiado a estudar a mente do homem mais famoso da história: Jesus. Marco Polo, um dos maiores ateus da atualidade, se recusa, alegando não discutir religião, mas é instigado por uma plateia de intelectuais a realizar essa empreitada. Depois de muita resistência, ele aceita o desafio. É, então, montada uma mesa-redonda, composta por brilhantes profissionais para analisar a mente de Jesus sob os ângulos da ciência e não da religião. A partir disso, o personagem começa uma jornada épica para saber se Jesus era um mestre em ter autocontrole, gerir sua emoção, trabalhar perdas e frustrações, libertar sua criatividade e formar pensadores. Ao estudar a mente de Jesus, Marco Polo surpreende os demais participantes da pesquisa que esperavam encontrar um homem comum, sem grandes habilidades intelectuais, mas que ficam admirados diante do inexplicável.

Ficha Técnica:

Adaptação: Augusto Cury | Roteiro: Augusto Cury e Francis Helena Cozta Direção coletiva | Elenco: Daniel Satti, Francis Helena Cozta, Renan Rezende, Murilo Inforsato, Priscila Dieminger e Pietro Alonso | Direção geral de produção: Luciano Cardoso | Cenário e criação de luz: Pitty Santana | Trilha sonora: Wagner Passos | Figurinos: Débora Munhys | Técnico de som e luz: Índio | Produção Executiva: Tay Lopes | Coordenação de Produção: Mari Feil | Coordenação de conteúdos: Jessica Ribeiro | Social Media: Francine Alves | Assistente de comunicação: Vanessa Bertotti | Design Gráfico: Lucas Peixoto | Gestão Tráfego Digital: Allysson Domingues Gerente de projeto: Milena Brey | Copywriter: Debora Venuta | Assessoria de Imprensa: Pombo Correio | Assessoria Jurídica: SVM Advocacia | Assessoria Registro de Marcas: Ranzolin – Propriedade Intelectual | Promoção: Dreamsellers | Realização: Applaus

Serviço:

O Homem Mais Inteligente da História, de Augusto Cury

