Equipes da Guarda Municipal foram informadas a respeito de uma tentativa de furto a uma agência do banco Sicoob na Cidade de Monte Mor e que os indivíduos haviam dado fuga em um veículo modelo Civic sentido a Cidade de Sumaré, passando por Nova Odessa e seguindo para Americana.

Por volta das 02:10 desta segunda feira(10), uma equipe da Romu avistou o veículo ocupado por 04 indivíduos com as mesmas características no cruzamento das Avenidas Florindo Cibin e Cillos, onde foi dado sinais sonoros e luminosos na tentativa da abordagem que não foi obedecida, dando início a um acompanhamento por várias ruas e avenidas.

Os indivíduo em fuga, adentraram novamente na cidade de Nova Odessa, onde demais viaturas tentaram a abordagem, porém o condutor do veículo realizou uma manobra brusca (Cavalo de Pau) e um dos passageiros efetuou 02 disparos de arma de fogo contra a equipe, que acabou revidando, porém o os indivíduos continuaram em fuga retornando para Americana, onde foram novamente avistados na Rua Carijós, onde um indivíduo desembarcou fugindo a pé sentido o Bairro Jardim dos Lírios. Um segundo indivíduo também abandonou o veículo em algum momento da fuga.

R. L G de, pintor de 40 anos e E. J. S de 28 anos, foram detidos no veiculo e socorridos com ferimentos de arma de fogo. E. J. S acabou não resistindo aos ferimentos, vindo a óbito nesta manhã. Já o outro indivíduo, com ferimentos de raspão, foi apresentado a Central de Polícia Judiciária (CPJ) em Americana

A ocorrência segue em andamento.