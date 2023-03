Homem é detido após aplicar golpe do falso pix em comércio

Um homem de 24 anos foi detido pela Guarda Municipal de Americana acusado de aplicar o golpe do falso pix em uma doceria no bairro Jardim Girassol em Americana.

Uma equipe da Romu Canil, com GCMs Santos, Machado e J. Marcio, faziam o patrulhamento pela Avenida Fortunato Faraone, quando foram informados por um funcionário do comércio sobre o golpe. Segundo o funcionário, o homem havia feito duas compras através de aplicativo de entrega no final de semana e que naquele momento havia efetuado uma terceira compra com pagamento via Pix, porém, o departamento financeiro do comércio notou que todas as vezes o pagamento era feito de forma programada e que desta forma o comprovante era emitido, mas o pagamento não era concluído, acumulando um prejuízo de R$300 no total.

Com base nas informações, a equipe se deslocou até a Rua Costa do Marfim no bairro Pq. das Nações onde o motoboy faria a entrega. No local, o homem foi detido e negou a prática.

O indiciado foi conduzido ao plantão de polícia, onde foi ouvido pela autoridade policial, que determinou elaboração do B.O de fraude, sendo liberado e os produtos devolvidos a vítima.

