Um homem foi preso após agredir gravemente um outro na Avenida Serra Dourada, no Parque da Liberdade, em Americana, no último sábado.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para se deslocar até o endereço mencionado, onde estaria um homem sentado no chão, com ferimentos na cabeça, no rosto, na região do olho, com sangramento e luxação no braço esquerdo próximo ao cotovelo.

Questionado sobre o acontecido, o ajudante, de 46 anos, disse que o autor da agressão, um desocupado de 42 anos, começou a falar palavras de baixo calão para sua amásia, e que diante da situação, foi tirar satisfações. Ainda segundo ele, o homem então partiu para as agressões com um pedaço de madeira, desferindo-lhe vários golpes, causando as lesões.

A vítima foi socorrida ao Hospital Municipal e permaneceu internado. Será necessário procedimento cirúrgico.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao agressor, que foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso.

