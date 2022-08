A Vigilância Epidemiológica de Americana informou nesta terça-feira (9), que foi registrado um óbito causado pela Covid-19, sendo:

– Homem, 90 anos, morador do bairro Jardim Colina. Não há informações sobre comorbidades, o paciente estava internado em hospital particular de Santa Bárbara d’Oeste e faleceu no dia 8 de agosto.

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 44.521 casos positivos, sendo 7 internados, 988 óbitos, 99 em isolamento domiciliar e 43.427 recuperados. Além disso, o município contabiliza agora 88.538 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

Ocupação de leitos

Nesta terça-feira (9), a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 16,67% de leitos com respiradores (de 18 no total, 3 ocupados) e de 19,05% de leitos sem respiradores (de 21 no total, 4 ocupados).

Ocupação por unidade hospitalar

No Hospital Municipal, a taxa de ocupação é zero para leitos com respiradores (de 4 no total, nenhum ocupado) e 66,67% para leitos sem respiradores (de 3 no total, 2 ocupados);

No Hospital São Lucas, a taxa é zero para leitos com respiradores (nenhum leito disponibilizado) e zero para leitos sem respiradores (nenhum leito disponibilizado);

No Hospital São Francisco, a taxa é de 10% para leitos com respiradores (de 10 no total, 1 ocupado) e 10% para leitos sem respiradores (de 10 no total, 1 ocupado);

No Hospital Unimed, a taxa é 50% para leitos com respiradores (de 4 no total, 2 ocupados) e 12,50% para leitos sem respiradores (de 8 no total, 1 ocupado).