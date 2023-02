Homem foi na casa da ex, ameaçou bater e se deu mal

Um homem foi detido este domingo em

Santa Bárbara d’Oeste acusado de ameaçar agredir a ex-namorada. O caso registrado como violência Doméstica/Ameaça (Flagrante) foi logo cedo, por volta das 11h no jardim Europa. O caso também configurou descumprimento de medida protetiva que a vítima tinha com relação ao homem.

Abaixo o relato feito por equipes da Guarda Municipal de Santa Bárbara.

📍DATA: 12 de fevereiro 2023

.📍HORA: 10:45

.📍LOCAL: Rua Croácia,178, JD.Europa

🛑 Violência Doméstica/Ameaça ( Flagrante)

🚨Inspetora Juliana

🚨Gcm J. Carlos

🚨Gcm Fuzzatti

Sintese

Nesta data, fomos acionados pelo CICOMM, para atendimento de descumprimento de medida protetiva pelo bairro Jd.Europa. A vítima mencionou as características do ex amásio que seria: camisa vermelha, bermuda verde, e tinha cavanhaque.

Chegando no local, M.( vítima) informou que havia solicitando medidas protetivas recentemente e que o autor, nesta data, teria adentrado a sua residência sem permissão e a ameaçado de morte, isto antes da chegada dos guardas civis. Informou ainda que naquele momento ele teria se evadido do local e estaria dentro de uma residência nas proximidades.

Ato contínuo, se deslocaram até a respectiva residência, sendo que pelo portão foi visualizado pertences do autor. Que neste momento, com o apoio de outra viatura, foi feito um cerco e possível deter o indiciado que havia pulado o muro de algumas residências acessando a rua de trás da moradia da vítima.

Diante dos fatos, conduziram todos a esta unidade policial para providências da Polícia Judiciária. Em pesquisa referente a medida protetiva solicitada por M. vítima, tomamos conhecimento que foi indeferida pelo Poder Judiciário local. Autoridade Policial então determinou a lavratura do presente Auto de Flagrante Delito pelo crime de Violencia Doméstica/Ameaça, ratificando a prisão.

