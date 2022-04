A Medida Provisória 1108/22, publicada no dia 28 de março no Diário Oficial da União, pretende regularizar a modalidade de trabalho remoto, que já é uma realidade para milhões de brasileiros desde o início da pandemia da Covid-19.

Em vista de seu objetivo, a normativa deve aquecer ainda mais o mercado de softwares de gestão, pois prevê o auxílio dos empregadores no fornecimento de equipamentos e infraestrutura para a execução do trabalho remoto ou híbrido.

Como visto na pesquisa Clima Organizacional – 2ª edição, os trabalhadores querem ir presencialmente ao escritório de uma a três vezes por semana no máximo. Esse cenário motivou a adoção de ferramentas de trabalho que criem um ambiente comum e que independentemente do local de trabalho a pessoa tenha acesso às suas tarefas do dia.

“Estamos observando que que as empresas estão priorizando realizar as tarefas de colaboração desestruturada, como brainstorms, em ambiente presencial; enquanto as atividades que exigem foco, como análises e relatórios, são realizadas no home office”, elucida o CEO do software de gestão Runrun.it, Antonio Carlos Soares, que complementa: “Independente de onde estiver, a pessoa precisa acessar suas informações de trabalho, e ter um ambiente digital acessível que também seja uma fonte única da verdade para todo o time em relação a prioridades, responsáveis e decisões tomadas, é algo libertador tanto para o gestor quanto para os colaboradores”.

Apesar de softwares de gestão como o Runrun.it terem sido adotados inicialmente para resolver os problemas da pandemia, a perspectiva de Antonio é que a praticidade dessas plataformas incentive empresas e pessoas a atualizarem as mudanças em tempo real e tornar a rotina mais objetiva.

“A mudança do presencial para o remoto proporciona um grande amadurecimento nas práticas de gestão das empresas. Avançamos 10 anos em alguns meses com a adoção de novas práticas e ferramentas de gestão. Agora, podemos ficar com o melhor dos mundos – preservando os ganhos de organização e usufruindo os momentos de convívio”, descreve Antonio, que gerencia uma startup de forma completamente remota há mais de dois anos.