Home office. Mais de 400 vagas em todo o Brasil

A taxa de desemprego reduziu 8,7% no 3º trimestre de 2022, segundo dados divulgados pelo IBGE. Contribuindo para a redução da taxa de desemprego no Brasil, empresas de todo o país separaram mais de 400 vagas em áreas como tecnologia, RH, marketing, vendas etc.

Raízen – São Paulo e Mato Grosso do Sul

A Raízen, uma empresa brasileira que atua no ramo de energia com forte presença nos segmentos de produção de etanol e açúcar, geração de energia renovável e distribuição de combustíveis, está com mais de 250 novas vagas para aprendizes na área administrativa e técnica (com formação pelo SENAI) com oportunidades nas cidades de Colômbia (SP), Morro Agudo (SP), Sertãozinho (SP), Barra Bonita (SP) e Rio Brilhante (MS). Todo o processo seletivo será feito pela Taqe, plataforma de recrutamento e seleção digital que usa inteligência de dados, teste de fit cultural e gamificação. Home office

Podem se inscrever jovens com de 18 até 22 anos, com ensino fundamental completo ou ensino médio ou técnico, cursando ou completo. Para participar, é importante ter disponibilidade de 20 a 40 horas semanais. A remuneração e os benefícios variam de acordo com a localização e a área de atuação de cada oportunidade disponível. Durante o processo, os participantes encontrarão um quiz em formato de jogo com o objetivo de conhecer o perfil de cada candidato, através de suas habilidades e competências.

As inscrições já estão abertas e se encerram no dia 10 de fevereiro. Para conferir a oportunidade, basta clicar na cidade desejada: Morro Agudo vaga Administrativa (SP), Colômbia (SP), Morro Agudo Vagas Senai (SP), Sertãozinho (SP), Barra Bonita, Vagas SENAI (SP) e Rio Brilhante (MS).

Raízen – Brotas

A Raízen, uma empresa brasileira que atua no ramo de energia com forte presença nos segmentos de produção de etanol e açúcar, geração de energia renovável e distribuição de combustíveis, está com 7 novas vagas para aprendizes com oportunidades na cidade de Brotas (SP). Todo o processo seletivo será feito pela Taqe, plataforma de recrutamento e seleção digital que usa inteligência de dados, teste de fit cultural e gamificação. Home office

As vagas são para aprendiz administrativo no Parque de Bioenergia Paraíso e não requerem experiência prévia. Podem se inscrever jovens com de 16 até 22 anos, com ensino fundamental completo ou ensino médio ou técnico, cursando ou completo. Para participar, é importante ter disponibilidade de 20 horas semanais. A remuneração e os benefícios variam de acordo com a localização e a área de atuação de cada oportunidade disponível. Durante o processo, os participantes encontrarão um quiz em formato de jogo com o objetivo de conhecer o perfil de cada candidato, através de suas habilidades e competências.

As inscrições já estão abertas e se encerram no dia 7 de fevereiro. Para conferir a oportunidade, basta acessar o seguinte link.

Cielo

A Cielo, empresa de tecnologia e serviços para o varejo líder no segmento de pagamentos eletrônicos na América Latina, está com 91 vagas abertas para o time comercial para o cargo de “Gerente de Negócios”. Entre os requisitos para o cargo, está ter experiência na área Comercial, possuir veículo próprio e CNH B válida e regularizada, ter disponibilidade para viagens na região de atuação, e outros. O profissional terá como principal responsabilidade tomar as melhores decisões pautadas no cliente, sendo responsável pela prospecção de novos clientes, vendas de produtos e serviços e gestão e manutenção da carteira de clientes. As vagas contam com trabalho de atendimento em localidades específicas. É possível obter mais informações e se inscrever no portal da Gupy neste link.

SoftExpert:

A SoftExpert é uma fornecedora global de soluções para a gestão integrada da conformidade, inovação e transformação digital. Em atividade desde 1995, a empresa 4,5 no glassdoor une serviços voltados para a otimização de gestão e processos em diferentes níveis e segmentos em um único contrato, atribuindo eficiência, agilidade e economia a seus mais de 2 mil clientes e 600 mil usuários em 50 países. A empresa está com 14 vagas em aberto para cargos nas áreas de tecnologia, marketing, TI, entre outras. Além disso, caso não encontre a vaga interessada, o candidato pode cadastrar seu currículo no banco de talentos da Soft. Interessados podem acessar mais informações no link.

RoutEasy:

A RoutEasy, startup de logística que utiliza inteligência artificial em soluções de otimização e gestão de entregas, está com 4 vagas em aberto para cargos efetivos e PJ e no modelo presencial, em São Paulo, onde é localizada a empresa. As vagas são para as áreas de analista, consultor e development. Além disso, caso não encontre a vaga interessada, o candidato pode cadastrar seu currículo no banco de talentos da RoutEasy. A empresa com foco no colaborador é voltada para a área de logística e tecnologia. A startup desenvolveu um SaaS (Software as a Service) que oferece tecnologia e inteligência artificial presentes no planejamento, controle operacional e gerenciamento de rotas de entregas, coletas e serviços de campo. Interessados podem acessar mais informações no link.

PinePR:

A PinePR é uma agência de PR com mais de 12 anos de experiência no mercado de Relações Públicas e especializada no atendimento de scale-ups e empresas de tecnologia e inovação com atuação dentro e fora do Brasil. Movida pelo desejo de mudar o mundo comunicando mensagens que conectam e dão visibilidade para as bandeiras de seus clientes, a PinePR tem uma cultura de jornadas flexíveis e ambiente de trabalho 100% colaborativo, investindo na capacitação de seus funcionários por meio da Universidade Pine e na troca de experiências entre os times. Home office

A agência, que já conta com mais de 60 piners, como são chamados os colaboradores, está com vagas abertas para os cargos de Trainee (estagiário), Executivo de Atendimento Sênior e Coordenador de Atendimento, todos os cargos exigem inglês fluente e busca por pessoas organizadas, com escuta ativa e que tenham experiência e/ou interesse no ecossistema de tecnologia, inovação, scale-ups – como fintechs, edtechs, etc – e empreendedorismo, além do contato com a área de assessoria de imprensa. Para fazer parte do time, envie o currículo para o email [email protected] com o cargo desejado no assunto.

Minds Digital:

A Minds Digital, Voice IDtech pioneira em biometria de voz para identificação e prevenção de fraudes, está com uma vaga aberta, de Sales Executive. O contratado atuará no time de vendas, no modelo híbrido, sendo 1x por semana em São Paulo (SP). Será responsável por desenvolver novas oportunidades de negócios e parcerias com um público enterprise. Para saber mais sobre a vaga é só clicar no link.

Potência Tech

O Potência Tech, um projeto do iFood que realiza formações em tecnologia com escolas parceiras focando em grupos sub-representados (mulheres, pessoas pretas, pardas, LGBTQIA+ e baixa renda), criou um banco com candidatos capacitados na área de tecnologia que estão disponíveis para o mercado de trabalho. A plataforma já conta com mais de 40 mil inscritos, quase mil e quinhentas pessoas formadas e mais de mil empregados. O foco do projeto é colocar todos esses talentos no mercado de trabalho, e para isso eles têm um banco de talentos na Taqe, plataforma de recrutamento e seleção digital que usa inteligência de dados, teste de fit cultural e gamificação. Home office

Com um único clique, rápido, fácil e de maneira gratuita as empresas poderão encontrar candidatos assertivos para as vagas mais difíceis de serem preenchidas: as da área de tecnologia. Além disso, ainda conseguirão analisar, filtrar e convidar para entrevista talentos que passaram por cursos de tecnologia de escolas especialmente selecionadas, como: Resilia, Cubos Academy, Digital House e Let’s Code by Ada.

Ao todo, já são mais de 110 profissionais disponíveis no banco de talentos, e a cada semana esse número aumenta. O acesso é feito através da plataforma Taqe. Para participar, basta se inscrever através do site do Potência Tech, na aba Contrate Talentos.

Adeste:

Uma empresa que conta com 70 anos de história, oferecendo soluções inovadoras para os setores de alimentos, saúde e nutrição animal. Partem desse legado de experiência e estrutura, para inovarem cada vez mais e desenvolverem as soluções que o mundo precisa para tornar-se mais sustentável. Na Adeste, valorizar as pessoas é um de seus valores. Seus negócios nasceram do espírito visionário e criativo de pessoas que trabalham para mudar o mundo transformando o que há nele. A empresa está com 27 vagas abertas, nas mais variadas áreas, passando por estagiário jurídico e marketing até executivo de contas. Aos interessados, basta acessar o link e se cadastrar para concorrer às vagas disponíveis.

Faster

A Faster, startup que está transformando a forma como empresas contratam serviços de design, vem atuando no caminho inverso da onda de layouts que vem acontecendo em grandes startups, ampliando seu time em todas as áreas da empresa. Ao todo, são 15 vagas abertas, a maioria para trabalho 100% remoto. As oportunidades incluem posições nas áreas de produto, tecnologia e atendimento. Para conferir todas as informações e candidatar-se às posições, basta acessar a página oficial.

Rethink

A Rethink, empresa de tecnologia que cria e repensa soluções digitais, está com 8 vagas de emprego abertas. As oportunidades são para Quality Assurance Tester (2 vagas), Developer Full Stack Web, Software Architect, Design Lead, Desenvolvedor Backend Java, Sales Specialist e Product Owner. Candidatos de qualquer localidade do país podem concorrer às vagas, tendo em vista que existe a possibilidade de trabalho remoto. Para se inscrever, basta acessar este link e selecionar a vaga desejada. Home office

Motz

A Motz é uma transportadora digital que agiliza e simplifica a jornada logística de caminhoneiros e embarcadores. Por meio de ferramentas tecnológicas, a empresa monitora e acompanha todo o processo de transporte das cargas. A loghtech foi criada em 2020 pela Votorantim Cimentos para realizar o transporte de cargas de fornecedores da cimenteira até suas fábricas. No entanto, os conteúdos se diversificaram e a atuação aumentou. Somente em 2022, foram realizadas mais de 550 mil viagens, registrando a média de 77 corridas a cada hora. A empresa conta atualmente com 11 vagas em São Paulo, Paraná e Minas Gerais. As oportunidades são para Agenciador Logístico (assistente), Analista de Cobrança, Analista de Controladoria, Consultor de Projetos, Consultor de Parcerias, Consultor de Vendas, Product Manager e Técnico em Segurança do Trabalho. Para se inscrever, basta acessar o link e selecionar a vaga e local desejado. Home office

