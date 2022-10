“Por que esperar o verão para viver? Viva agora a primavera!” É assim que Hoegaarden, a witbier mais premiada do mundo, propõe aos seus admiradores para viverem a primavera. A cerveja da estação, que se firma enquanto uma cerveja refrescante de sabor suave e cítrico, apresenta o The Gaarden, evento inédito que acontece em 29/10 das 12h às 21h, no Parque Ibirapuera – além de participar como apoiador em ativações por São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

O evento proprietário da marca, conta com curadoria de expositores, marcas e artistas da Rede Jardim Secreto, que fortalece a economia local desde 2013. Em um dia inteiro repleto de Hoegaarden, música por conta da banda Duoderiz & The Flame Orchestra, comidas que harmonizam com a witbier mais premiada do mundo, atividades promovidas pela Escola de Botânica e sol, a marca se firma perante seu lifestyle naturalmente diferente. Como forma de tornar a experiência ainda mais completa, a marca desenvolveu dois sabores exclusivos de chope, sendo citrus e pomelo, e que ficarão disponíveis apenas durante a temporada. A participação no evento acontece mediante a reserva de ingressos no site https://www.ingresse.com/the-gaarden.

Servindo como incentivo para aproveitar a primavera, a marca irá distribuir cangas – chamadas de Cangaarden – durante o período. A ideia é que o item sirva como uma forma de hackear rituais e produtos do verão, mas agora instigando o consumidor para aproveitar a primavera.

“Hoegaarden é uma cerveja de sabor suave e também cítrico, sendo refrescante e ideal para ser aproveitada durante o dia, em um momento de pausa no meio da rotina agitada e servindo como uma forma de desaceleração. Na primavera, tudo isso se confirma. É por isso que convidamos a todos a saírem de suas casas para viverem os dias mais longos e as noites mais curtas que se aproximam”, conta Louis Millard, Gerente de Marketing da Hoegaarden Brasil.

Para garantir a experiência completa ao beber Hoegaarden, o ritual da laranja da cerveja que consiste em adicionar ⅔ do líquido, dar uma mexidinha, adicionar o restante e finalizar com uma rodela de laranja, se firma como mais uma forma de aproveitar a experiência de beber Hoegaarden – e a primavera – por completo. Por meio desse ritual, você alcança todos os sabores e nuances do líquido premium que a cerveja é.

Sobre a Hoegaarden:

Hoegaarden se consolida no mercado como um líquido que convida o consumidor a viver para além da rotina agitada. Desacelerar, se permitir viver novas experiências e estar aberto a sair do óbvio são premissas para um bom consumidor da bebida. Criada em 1445 em um pequeno vilarejo na Bélgica, Hoegaarden é a original witbier belga, com a combinação perfeita entre trigo cru, raspas de casca de laranja e sementes de coentro. A cerveja ainda acumula seis medalhas de ouro no World Beer Cup®, um dos maiores concursos cervejeiros do mundo, sendo a mais premiada em seu estilo.