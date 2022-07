Artistas e fãs da cultura urbana vão se reunir na Semana do Hip Hop de Sumaré. O evento principal acontece no dia 7 de agosto, a partir das 14h, na Praça da República, no centro da cidade. A programação é organizada pelo cantor e ativista cultural Márcio dos Santos Pinho, o Márcio Rap, por meio da Blanc Produtora. Toda a programação é gratuita e aberta à população de Sumaré e região.

Após dois anos sendo realizada de modo on-line, devido à pandemia do coronavírus, a Semana do Hip Hop de Sumaré retorna ao modelo presencial neste ano. “Com o avanço da população vacinada, o evento está de volta ao coreto da Praça da República”, comemora Márcio Rap.

A programação conta com shows, apresentação de DJs, grafiteiros, feira alternativa e batalhas de rima e de breaking. “A atração que vai encerrar o evento será o grupo de Hortolândia ‘Faixa Rosa’, que atualmente conta com 50 milhões de visualizações nas redes sociais e tem levado público por onde tem se apresentado”, revela o organizador.

De acordo com a organização, durante o evento será lançado pela Blanc Produtora o videoclipe da música ‘Reflexões’ de Márcio Rap e Gor DJ, encerrando um projeto intitulado “Chuva de Lançamentos”, por meio do qual foram produzidos e lançados diversos artistas neste ano.

A Semana do Hip Hop de Sumaré conta com apoio do Conselho Municipal de Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura e do presidente da Câmara Municipal de Sumaré, vereador Willian Souza (PT). A data faz parte do calendário oficial da cidade e foi instituída em 2010, a partir de projeto de lei da ex-vereadora Eva de Oliveira.

SEMANA DO HIP HOP DE SUMARÉ

7 de agosto, das 14h às 22h

Coreto da Praça da República

Realização: Márcio Rap / Organização: Blanc Produtora

14h – Abertura com Carla Peruzzo

DJ FRITAS MUSICAL BLANC

15h – Apresentação Carla Peruzzo

SHOW AO VIVO 1° BLOCO:

• Mano Biro

• MC Vini

• Diretoria E&T

16h – BATALHA DE BREAKING 1X1

16h30 – Apresentação Carla Peruzzo

SHOW AO VIVO 2° BLOCO:

• Deniboy

• Michael do Rap

• Safitamemo

17h – FINAL BATALHA DE BREAKING 1X1

17h30 – Apresentação Carla Peruzzo

SHOW AO VIVO 3° BLOCO:

• Dejet

• Leone.

• Zina.

• Conduto.

• MC LD9

18h30 – BATALHA DE RIMA:

19h30 – Apresentação Carla Peruzzo

BLANC SHOW AO VIVO

20h30 – ENCERRAMENTO: FAIXA ROSA