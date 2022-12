O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, visitou nesta quarta-feira (14) a Fundação Hermínio Ometto, em Araras. A Fundação adquiriu neste mês o campus Santa Bárbara d’Oeste da Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba) e deve iniciar suas atividades no local em 2024. Fundada em 1973, a Fundação Hermínio Ometto oferece no Centro Universitário FHO 23 cursos de graduação, além de especializações, com 9 mil alunos matriculados.

“Teremos em Santa Bárbara d’Oeste uma universidade com uma história de quase 50 anos, que apresenta um know-how incrível e estrutura à altura dos maiores centros de pesquisa do nosso País. A Fundação Hermínio Ometto oferece também bolsas de estudo aos melhores alunos da rede pública, além de um sistema de financiamento próprio. Há ainda o atendimento gratuito à população nos cursos na área de Saúde, com diversas clínicas. Isso demonstra o caráter, a seriedade e a forma que a FHO enxerga o ensino superior. Agradeço aos responsáveis pelo Conselho Diretor e pela Reitoria do Centro Universitário pela recepção e atenção conosco. Esperamos a aquisição do campus Santa Bárbara se concretizar e na primeira oportunidade fiz questão de pessoalmente colocar a nossa atuação administrativa, política e técnica à disposição para construirmos mais esse capítulo na história da nossa cidade”, disse o prefeito.

“Aliás, feliz coincidência em saber que o reitor, professor Dr. Mendes, é um companheiro de Unesp, no curso de Biologia. Aliás, vários professores guardam relações muito próximas com quem eu tive o privilégio de conviver dentro da academia. Isso nos aproxima ainda mais para que, em conjunto, possamos trabalhar para o melhor planejamento da implantação da nova faculdade da nossa cidade, oferecendo inúmeras oportunidades a quem deseja cursar o Ensino Superior”, completou Rafael Piovezan.

A recepção contou com a participação do presidente da Fundação Hermínio Ometto, Fernando Fernandes Alvares Leite, do diretor administrativo-financeiro da entidade, Francisco Elideo Fernandes Sanches, do reitor Prof. Dr. José Antônio Mendes, do pró-reitor de Graduação, Prof. Dr. Olavo Raimundo Junior, do pró-reitor de pós-graduação e pesquisa, Prof. Dr. Marcelo Augusto Marretto Esquisatto, da coordenadora de comunidade e extensão, Profª Mª Cristina da Cruz Franchini, além de coordenadores de cursos.