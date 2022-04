Neste próximo sábado (16), durante o Sumaré Arena Music 2022, um dos maiores rodeios do Brasil, uma ação solidária visando a arrecadação de fundos para o Hospital de Amor, trará muita emoção para todos os que estiverem presentes no evento.

O Deputado Federal (licenciado) e vice-prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, montará o Touro Café, da tropa NB Boiadeiro. A montaria será realizada se as doações para o Hospital de Amor ultrapassarem os 10 mil reais. “Eu gosto de desafios, a coragem é a primeira virtude de um Estadista, sem ela, a coragem, todas as outras virtudes desaparecem na hora do perigo. A Causa é nobre e por este motivo aceitei o convite. Eu vou encarar esta montaria para arrecadar fundos para o maior hospital de tratamento de câncer do Brasil, tal hospital, que vem assistindo centenas de família de Sumaré e de toda nossa região”, enfatizou o vice-prefeito.

O desafio será realizado com a narração de Jorge Moisés, um dos mais conceituados locutores de rodeio profissional do Brasil. Depois do desafio, também haverá os shows de Henrique e Juliano, João Bosco e Vinicius e Thiago Lins.

O Endereço do evento: Rua Ângelo Ongaro, 1700 – Parque Residencial Casarão – Sumaré-SP.