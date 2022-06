O cantor Henrique, da dupla com Juliano, esqueceu uma arma carregada em um hotel de Americana. A dupla se apresentou na Festa do Peão no sábado.

Equipe da Polícia Militar foi acionada a comparecer no hotel, onde um segurança da dupla havia ligado informando do esquecimento. Na ligação, o homem afirmou que prestava a segurança dos cantores e que acabou esquecendo o armamento no quarto. Logo após, outra versão foi apresentada. Um coronel também ligou afirmando que a arma, na verdade, era de propriedade de um capitão da PM da Bahia.

Assim que os policiais chegaram no hotel, a equipe da dupla entrou em contato com os agentes informando que um jatinho buscaria a arma no aeroporto de Americana.

A equipe da dupla disse que os policiais poderiam entregar a arma ao piloto do jato, mas como duas versões foram apresentadas e não havia documentos em nome do capitão da PM da Bahia, o caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ).

Na CPJ, os policiais consultaram o registro da arma, que estava em nome do próprio cantor, o Henrique, que possui porte de arma e todos os registros legais. A arma permaneceu apreendida até que o responsável legal faça a retirada.

Com informações Policial Padrão

Foto Polícia Militar