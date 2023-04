Hélio Silva visita central de videomonitoramento das escolas

O presidente da Câmara de Sumaré, vereador Hélio Silva

(Cidadania), conheceu de perto a estrutura da central de videomonitoramento das escolas municipais. A visita à sede da Guarda Municipal foi realizada na última quinta-feira (6).

“Diante de tragédias cada vez mais frequentes em escolas de todo o país, muitos municípios só agora estão se atentando para a importância de reforçar a segurança nas instituições de ensino. Sumaré já conta com esse sistema de videomonitoramento, que traz mais segurança para nossas crianças, professores e funcionários das escolas. O prefeito Luiz Dalben ainda anunciou a chegada de mais nove viaturas para as rondas escolares, o que reforça nosso combate à violência nas escolas”, ressalta Hélio Silva.

Há dois anos, a Câmara Municipal de Sumaré aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Rai do Paraíso (Republicanos) que dispunha sobre a instalação de câmeras de monitoramento e segurança nas escolas e creches do município. A Lei Municipal nº 6.665/2021 autoriza a Prefeitura a instalar câmeras de monitoramento e segurança nos corredores, pátios, locais próximos a catracas, portões e nos arredores dos estabelecimentos de ensino.

