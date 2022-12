O vereador Hélio Silva (Cidadania) foi eleito presidente da Câmara de Sumaré para o biênio 2023/2024 em eleição da nova Mesa Diretora que começou nesta quinta-feira e chegou à madrugada de sexta (16), durante a última sessão do ano. Candidato da chapa 01, Hélio recebeu 20 votos e vai substituir o vereador Willian Souza (PT), que comandou a Casa nos últimos quatro anos.

O vereador Andre da Farmácia (PSC) será o primeiro vice-presidente, enquanto o vereador Tião Correa (PSDB) ficou com a segunda vice-presidência. Já os vereadores Valdir de Oliveira (Republicanos) e João Maioral (PDT) serão 1º e 2º secretários, respectivamente. O mandato da nova Mesa Diretora começa a vigorar no dia 01 de janeiro de 2023.

O presidente eleito foi à tribuna para agradecer pelos votos e lembrou o apoio que recebeu da família, amigos e correligionários do partido.

“Agradeço todos os vereadores pelo voto de confiança depositado em mim nessa noite histórica para a Câmara e reafirmo o meu compromisso de contribuir para a construção de uma Sumaré cada vez mais dinâmica e fortalecida. Agradeço pelo apoio e confiança do prefeito Luiz Dalben, do deputado Dirceu Dalben, da presidente do meu partido, a senhora Mara Dalben e de todos os filiados do Cidadania. Darei sempre o melhor na condução dos trabalhos dessa que é a casa do povo de Sumaré. Contem comigo”, disse o novo presidente.

TRAJETÓRIA

Hélio Silva tem 51 anos e nasceu em Porteirinha (MG), vindo para Sumaré ainda criança. Morador da região do Matão, casado e pai de oito filhos, é empresário do ramo de comércio varejista de materiais para construção e começou na política por meio dos movimentos sociais. Em 2016 foi se candidatou a vereador pela primeira vez e foi eleito com 1270 pelo Cidadania. Novamente candidato em 2020, foi reeleito com 1207 votos. Atualmente ocupa o cargo de presidente da Comissão de Justiça e Redação e é líder de governo do prefeito Luiz Dalben na Câmara.

Durante a sessão, que se encerrou por volta das 4h20, os vereadores também aprovaram a composição das comissões parlamentares e do conselho de ética:

Comissão de Justiça e Redação

Presidente: Rodrigo Dorival Gomes (Cidadania)

Vice-presidente: Andre da Farmácia (PSC)

Secretário: Joel Cardoso da Luz (PSD)

Suplente: Alan Leal (Patriota)

Comissão de Finanças e Orçamento

Presidente: Willian Souza (PT)

Vice-presidente: Rai Stein Sciascio (Republicanos)

Secretário: Rudinei Lobo (PL)

Suplente: Rodrigo Dorival Gomes (Cidadania)

Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas

Presidente: Lucas Agostinho (União Brasil)

Vice-presidente: Pereirinha (PSC)

Secretário: Fernando do Posto (Republicanos)

Suplente: João Maioral (PDT)

Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Cultura, Lazer e Turismo

Presidente: Sebastião Alves Correa (PSDB)

Vice-presidente: Fernando do Posto (Republicanos)

Secretário: Rodrigo Digão (União Brasil)

Suplente: Sirineu Araújo (PL)

Comissão de Segurança Pública

Presidente: Rodrigo Digão (União Brasil)

Vice-presidente: Toninho Mineiro (PV)

Secretário: Ney do Gás (Cidadania)

Suplente: Sirineu Araújo (PL)

Comissão de Meio Ambiente

Presidente: Ney do Gás (Cidadania)

Vice-presidente: Pereirinha (PSC)

Secretário: Rudinei Lobo (PL)

Suplente: Rodrigo Digão (União Brasil)

Comissão de Assuntos da Região Metropolitana de Campinas

Presidente: Valdir de Oliveira (Republicanos)

Vice-presidente: Toninho Mineiro (PV)

Secretário: Rudinei Lobo (PL)

Suplente: Rodrigo Dorival Gomes (Cidadania)

Comissão de Direitos Humanos

Presidente: Ulisses Gomes (PT)

Relator: Gilson Caverna (PSB)

Secretário: Ney do Gás (PV)

Suplente: Valdir de Oliveira (Republicanos)

Conselho de Ética

Presidente: Alan Leal (Patriota)

Relator: Rodrigo Dorival Gomes (Cidadania)

Membro: Willian Souza (PT)

Suplentes: Andre da Farmácia (PSC), Rai Stein Sciascio (Republicanos) e Ulisses Gomes (PT)