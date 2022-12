O agora ex-assessor do deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) Hélio Muscio vai ser secretário de saúde na cidade de Bom Jesus dos Perdões. Helinho deve trabalhar ajudando o prefeito usando sua experiência na relação com a Alesp (Assembleia Legislativa) e Câmara dos Deputados.

Helinho tem história longa dentro do PSDB em Americana tendo avançado para o Estado com forte relação com várias prefeituras no período que foi assessor de Macris. Abaixo a postagem com a confirmação do novo posto de Helinho.