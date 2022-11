A atriz e cantora mexicana Gabriela Rivero, que interpretou a Professora Helena na versão original da novela Carrossel (Televisa / 1989-1990), vem ao Brasil em janeiro para participar de um evento com seus fãs brasileiros. No evento, Gabriela Rivero vai contar histórias e curiosidades sobre sua carreira de atriz e cantora, participará de uma sessão de perguntas e respostas e ao final do evento ainda vai tirar fotos com todos os participantes.

Na ocasião também vai visitar alguns programas de TV e entrevistas para outras mídias.

O “Encontro com Gabriela Rivero” acontecerá no dia 21 de janeiro, às 14h, em um hotel da capital paulista. Os ingressos já estão disponíveis para venda com o preço único de R$60,00.