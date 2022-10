Um homem ficou nervoso depois de tomar uma cerveja, quebrou a garrafa e atacou a ex-companheira esta sexta-feira em Americana. O rapaz de 28 anos foi detido após ameaçar a ex com a garrafa de vidro quebrada no bairro Jardim Antônio Zanaga. A vítima contou aos policiais que atenderam o caso que o agressor arrancou uma garrafa de vidro quebrada do bolso e começou a fazer ameaças.

Ela também contou que o motivo das ameaças foi a mulher não deixar a filha passar o final de semana com o autor. O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde todos foram ouvidos e liberados. A vítima passou a ter medida protetiva contra o agressor, que se encontra egresso do sistema prisional.