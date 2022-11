O HES (Hospital Estadual de Sumaré) Dr. Leandro Franceschini foi eleito o melhor hospital público do Brasil, segundo o ranking elaborado pelo Ibross (Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde), em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS), o Instituto Ética Saúde (IES) e a Organização Nacional de Acreditação (ONA). A pesquisa foi divulgada nesta terça-feira (8). O HES é administrado pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). Realizado entre 136 hospitais públicos do país que possuem 100% de atendimento custeado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), o levantamento do Ibross partiu de critérios como a avaliação dos usuários para elencar as 40 instituições públicas de saúde consideradas mais eficientes, com serviços de qualidade e segurança aos pacientes. As instituições têm diferentes formatos de gestão e estão localizadas em 11 estados do país.

A Unicamp tem a gestão de dois hospitais da região, em Sumaré e Piracicaba, além de sete AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades), com resultados reconhecidos de qualidade e eficiência.

Em 2016, o HES ganhou o selo DIAMANTE de atendimento.

Inaugurado há 22 anos, o HES realiza uma média mensal de 1,2 mil internações, 1.050 cirurgias, aproximadamente 6,5 mil consultas especializadas, 1,5 mil atendimentos de urgência, 250 partos (referência alto risco) e cerca de 25 mil exames laboratoriais e 4 mil imagens. A abrangência do hospital é para os municípios de Americana, Hortolândia, Monte Mor, Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste e Sumaré. O HES conta com 260 leitos distribuídos em um prédio de sete andares com 18.192 m². Completam a infraestrutura da instituição três anexos administrativos que somam 2.336 m² e uma área de ensino e pesquisa distribuída em 813m².

“É uma honra para o município poder contar com os serviços e atendimento oferecidos pelo Hospital Estadual Dr. Leandro Franceschini. O HES é referência no atendimento na região e nos orgulha muito tê-lo em Sumaré. Durante a pandemia a instituição foi essencial, assim como, mais recentemente, com o surgimento de casos de varíola dos macacos, sendo o hospital de referência para a doença na Região Metropolitana de Campinas. Parabéns à Unicamp, aos gestores e a todos os profissionais que, com amor e dedicação, tornam a unidade uma referência internacional em qualidade e humanização do SUS”, comentou o prefeito Luiz Dalben.