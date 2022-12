A Iron Studios, uma das maiores empresas de colecionáveis do mundo, traz em destaque em seu estande a franquia He-Man e os Mestres do Universo, comemorando as quatro décadas de muito sucesso desses grandes heróis e vilões dos anos 80. Não há maneira melhor de fechar a temporada de ativações e homenagens da marca, criada pela fabricante de brinquedos Mattel, do que estrear na CCXP22 com atrações que prometem ser grandes destaques do festival, em um ambiente temático que trará todo o universo de Eternia para os fãs da marca.

A ativação é fruto de uma parceria iniciada no final de 2021 entre Iron Studios e Mattel, e que agora tem a primeira oportunidade física de estar em contato direto com os fãs. Entre interações com cosplayer e personagens, e de uma exposição saudosista da linha do tempo de figuras da franquia que remetem a tantas histórias de toda uma geração, o grande destaque: uma réplica incrível do Castelo Grayskull, onde os visitantes poderão tirar fotos e guardar essa recordação para sempre!

Além de tudo isso, é claro, estará em exibição toda a coleção da Iron Studios de He-Man e os Mestres do Universo com suas peças em escala 1/10 inspiradas nos personagens e os populares MiniCo que são peças menores e divertidas, no estilo ToyArt, com versões do vilão Skeletor e do próprio He-Man. Todas disponíveis em pré-venda no site ironstudios.com.br

O espaço ainda terá muita distribuição de brindes e atividades para engajar o público, incluindo um bate-papo inédito sobre a história da marca He-Man e os Mestres do Universo e o crescimento na busca por produtos colecionáveis, que será realizado na sexta-feira, dia 2, às 15h no estande.

Créditos: Iron Studios (render do espaço na CCXP)

Mestres do Universo

Os Mestres do Universo foram apresentados ao mundo pela primeira vez em 1982 por meio de uma linha de figuras de ação que rapidamente se tornou uma franquia de US $2 bilhões em brinquedos e produtos de consumo, solidificando o papel da franquia como um acessório da cultura pop nos anos oitenta. A linha consistia em oito personagens principais – He-Man™, Man-At-Arms™, Stratos™, Teela™, Beast Man™, Mer-Man™, Skeletor™ e Zodac™, que continua a se expandir. Desde o início, a marca foi construída com a mensagem de se tornar a melhor versão de si mesmo. Reimaginada e reintroduzida como uma franquia 360 completa com várias linhas de brinquedos, jogos digitais, títulos de publicação, colaborações globais esgotadas e conteúdo animado aclamado pela crítica na Netflix, a franquia Masters of the Universe está comemorando seu 40º aniversário em 2022.

Serviço

Stand Iron Studios + He-Man e Os Mestres do Universo

Local: CCXP

Bate-Papo Coleção e Ação Show – 2 de dezembro às 15h